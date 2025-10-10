L’1-1, finale di 20 incontri, è il punteggio più frequente tra Milan e Fiorentina in Serie A; il più recente risale al 22 febbraio 2020, quando sulla panchina rossonera c’era l’attuale tecnico viola, Stefano Pioli
Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo il pareggio dello Stadium contro la Juve nell'ultimo turno di campionato, il Milan vuole riprendere la rincorsa al primo posto e affronta la Fiorentina. Allegri in emergenza ma con Leao dal 1'. Alle sue spalle Saelemaekers. Gioca Athekame, out Loftus Cheek. Pioli conferma Kean con Fazzini. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Saelemaekers; Leao. All. Allegri
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini, Kean. All. Pioli.
L'ultima volta in cui il Milan è riuscito a pareggiare una partita partendo da una situazione di svantaggio è stata proprio contro la Fiorentina ad aprile, quando i rossoneri addirittura erano dietro di due reti.
Nelle ultime sette sfide tra Milan e Fiorentina nel girone di andata in Serie A non c’è stato nemmeno un pareggio; bilancio leggermente a favore dei viola con quattro successi contro i tre rossoneri.
La formazione della Fiorentina in grafica
Il Milan ha segnato in tutte le ultime 13 partite di Serie A disputate contro la Fiorentina, già striscia record per i rossoneri contro i viola nel massimo campionato.
La formazione del Milan in grafica
Milan e Fiorentina hanno pareggiato l’incontro più recente in Serie A, 2-2 lo scorso aprile, e non pareggiano almeno due sfide consecutive nella competizione dal periodo tra il dicembre 2006 e il settembre 2007, con Carlo Ancelotti in panchina per i rossoneri e Cesare Prandelli per i viola.
Fiorentina, le scelte di formazione
Pioli conferma le ipotesi della vigilia. Kean è recuperato e scende in campo al fianco di Fazzini. A centrocampo Mandragora, Fagioli e Nicolussi Caviglia per un trio tutto italiano. Difesa solita con Pongracic, Pablo Marì e Ranieri
Milan, le scelte di formazione
Con le assenze di Rabiot e Pulisic a cui si è aggiunta quella di Loftus Cheek, Allegri deve fare di necessità virtù. Saelemaekers nel ruolo di sottopunta alle spalle di Leao con Athekame sulla destra e Ricci in mezzo al campo con Modric e Fofana. Bartesaghi a sinistra con Estupinan altro indisponibile
Statistiche e curiosità
Il Milan ha vinto 78 delle 170 partite di Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (80) vanta più successi nel massimo campionato; inoltre, solo contro la Juventus (82) la Viola ha perso più volte che contro i rossoneri nel torneo.
Milan senza vittorie contro la Fiorentina nelle ultime due in Serie A
Il Milan non ha trovato il successo nelle ultime due partite di campionato contro la Fiorentina (1 pareggio, 1 sconfitta) e potrebbe non vincere per tre match di Serie A consecutivi contro la Viola per la prima volta dal periodo tra ottobre 2014 e agosto 2015 (1N, 2P); l’ultimo successo dei lombardi sui toscani risale al 30 marzo 2024 (2-1 al Franchi), con Stefano Pioli allenatore rossonero.
Pioli colleziona 500 panchine in Serie A
La prossima sarà la panchina numero 500 per Stefano Pioli in Serie A, che diventerà il 13° allenatore a tagliare questo traguardo; in caso di vittoria sarebbero 218 i suoi successi - 108 dei quali alla guida del Milan, avversario di giornata (incluso l'ultimo l'11 maggio 2024 contro il Cagliari) - e, dopo altrettante panchine, hanno fatto meglio solo Massimiliano Allegri, Giovanni Trapattoni e Luciano Spalletti (218 anche Gian Piero Gasperini).
Milan imbattuto da 5 gare di Serie A
Il Milan è imbattuto da cinque partite in Serie A (4 vittorie, 1 pareggio) e non mette in fila almeno sei risultati utili di seguito nel torneo dal periodo tra febbraio e aprile 2024 (5 vittorie, 2 pareggi), con Stefano Pioli in panchina.
Milan, 4 clean sheet nelle prime 6 di campionato
Il Milan ha tenuto la porta inviolata in quattro delle prime sei partite giocate in Serie A per la prima volta dal 2006/07 e potrebbe registrare almeno cinque clean sheet nelle sue prime sette gare stagionali in un singolo massimo campionato per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria.
Fiorentina ancora a caccia della prima vittoria in questa Serie A
La Fiorentina non ha vinto alcuna delle prime sei gare stagionali in un campionato di Serie A (3 pareggi, 3 sconfitte) per la terza volta nella sua storia, dopo il 1935/36 ed il 1977/78 (2 pareggi, 4 sconfitte in entrambi i casi). Inoltre, solo una volta la Viola ha conquistato meno di quattro punti dopo i primi sette match di massima serie giocati in una singola stagione (nel 1977/78 – 3 pareggi, 4 sconfitte).
Solo l'Inter più sequenze di 10 o più passaggi con tiro finale rispetto al Milan
Solo l’Inter (36) ha effettuato più sequenze su azione da 10+ passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria rispetto al Milan in questa Serie A (18 come il Napoli), con i rossoneri che sono anche una delle sole due squadre ad aver già segnato più di una rete in queste situazioni di gioco (due, come il Bologna); la Fiorentina, invece, è ultima in questa speciale classifica a quota due.
Fiorentina, otto punti persi da situazioni di vantaggio
La Fiorentina ha già perso otto punti da situazioni di vantaggio in questa Serie A, solo due in meno rispetto a tutti quelli lasciati per strada dopo essere andata avanti nel punteggio nell’intero campionato scorso (10) e primato negativo in questo torneo. Il Milan, invece, ha sempre vinto dopo essere andato in vantaggio nella stagione in corso (quattro volte in campionato e due in Coppa Italia).
Leao, quattro gol segnati contro la Fiorentina in Serie A
Rafael Leão ha già segnato quattro gol contro la Fiorentina in Serie A - meno solo dei cinque realizzati contro Lecce e Cagliari - incluso il suo primo in assoluto nel torneo il 29 settembre 2019. Il portoghese non ha trovato la via del gol nelle sue prime due presenze stagionali in campionato e solo una volta è rimasto a secco in ciascuna delle prime tre dal suo arrivo al Milan, nel 2019/20 (la sua stagione d’esordio del torneo).
Piccoli, il Milan la squadra contro cui conta più presenze
Il Milan è la squadra contro cui Roberto Piccoli conta più presenze (otto) e più minuti giocati (477) in Serie A senza mai segnare un gol: per lui contro il Diavolo nel massimo campionato quattro pareggi e quattro sconfitte; in generale, però, nella sua ultima gara giocata al Meazza nel massimo torneo, l'attaccante è andato a referto: rete contro l'Inter il 12 aprile 2025 con la maglia del Cagliari