La Lazio è sia la squadra che ha effettuato più passaggi in verticale in questa Serie A (956), sia quella che vanta più reti messe a segno al termine di azioni in contropiede nel torneo in corso: tre - meno solo di Siviglia (cinque), Bayern Monaco e Real Madrid (quattro entrambe) considerando i Big-5 campionati europei 2025/26.