Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
A Bergamo va in scena un altro big match di questa 7^ giornata di Serie A. Juric si affida a De Ketelaere e Sulemana insieme a Lookman in avanti, con Pasalic a centrocampo. Sarri recupera Dia e Zaccagni e li schiera nel tridente insieme a Cancellieri, in mezzo al campo torna Guendouzi. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su SkyGo, anche in HD
FORMAZIONI UFFICIALI
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Lookman. All. Juric
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Sarri
I precedenti
L’Atalanta ha vinto 38 dei precedenti 114 match contro la Lazio in Serie A (43 pareggi, 33 sconfitte) e solo contro il Bologna (39) vanta più successi nella propria storia nel massimo campionato. Tuttavia, la squadra biancoceleste ha vinto quattro degli ultimi nove incontri con la Dea nel torneo (3 pareggi, 2 sconfitte), tanti quanti nei precedenti 15 contro questa avversaria nella competizione (4 pareggi, 7 sconfitte).
L'anno scorso a Bergamo vinse la Lazio
Dopo il successo per 1-0 nell’ultima trasferta contro l’Atalanta in campionato, la Lazio potrebbe conquistare due successi esterni di fila contro la Dea in Serie A per la terza volta nella propria storia, dopo esserci riuscita solo tra febbraio e ottobre 2002 (1-0 in entrambi i casi) e tra maggio e agosto 2012 (2-0 e 1-0).
Atalanta vicina al traguardo personale
L’Atalanta non ha ancora perso un match in questa Serie A registrando due successi e quattro pareggi; solo una volta nella propria storia la Dea ha terminato in parità cinque delle prime sette gare stagionali nel massimo campionato (1 vittoria, 5 pareggi, 1 sconfitta nel 1977/78).
Dea unica imbattuta
Dall’arrivo di Ivan Juric, l’Atalanta non ha ancora perso alcuna delle sei partite giocate in Serie A (2 vittorie, 4 pareggi); il tecnico croato è uno dei due soli allenatori rimasti imbattuti in ciascuna delle prime sei gare alla guida della Dea nel massimo campionato, assieme a Giovanni Vavassori, che arrivò fino a otto (5 successi, 3 pari).
Biancocelesti in crescita?
La Lazio ha conquistato quattro punti (1 vittoria, 1 pareggio) e segnato sei gol nelle ultime due giornate di Serie A, esattamente lo stesso bottino di punti e di reti registrato nelle precedenti 10 partite giocate nel torneo.
Come gioca l'Atalanta
Solo il Sassuolo (14) ha effettuato più attacchi diretti rispetto all’Atalanta in questa Serie A: 13, ben nove in più degli avversari di giornata. Tuttavia, la Dea non ha realizzato alcuna rete a seguito di questo tipo di azione, mentre nessuna formazione ne vanta più di quella biancoceleste (due come il Sassuolo).
Come gioca la Lazio
La Lazio è sia la squadra che ha effettuato più passaggi in verticale in questa Serie A (956), sia quella che vanta più reti messe a segno al termine di azioni in contropiede nel torneo in corso: tre - meno solo di Siviglia (cinque), Bayern Monaco e Real Madrid (quattro entrambe) considerando i Big-5 campionati europei 2025/26.
Il confronto tra i due portieri
Ivan Provedel (11.1 xGoT; sette reti incassate, autogol esclusi) e Marco Carnesecchi (7.8 xGoT; quattro gol subiti, escluse autoreti) sono i due portieri che hanno evitato di subire il maggior numero di reti rispetto alla qualità dei tiri in porta fronteggiati in questa Serie A: rispettivamente 4.1 e 3.8 - nei maggiori cinque campionati europei in corso, solo Hervé Koffi ha fatto meglio (5.4).
Pasalic il centrocampista più prolifico
Dal suo arrivo all’Atalanta nel 2018/19, Mario Pasalic è il centrocampista che ha segnato più gol in Serie A: 48, tra cui due proprio in casa contro la Lazio (il 31 gennaio 2021 e il 4 febbraio 2024). Se andasse a bersaglio, potrebbe diventare solo il secondo pari ruolo capace di segnare più di una rete in ciascuna delle ultime otto stagioni di Serie A, dopo Hakan Çalhanoglu (fermo a sette anche Piotr Zielinski).
Ottimo inizio per Cancellieri
L'esterno d'attacco della Lazio, Matteo Cancellieri, ha già segnato tre gol in questo campionato in sole cinque presenze, gli stessi messi a referto con il Parma 24/25 in 27 presenze e a una sola rete di distanza dal suo record in un singolo torneo di Serie A (quattro gol segnati con l'Empoli 23/24 in 36 presenze). Uno dei suoi 11 gol totali nella massima competizione italiana è arrivato proprio contro l'Atalanta, il 23 novembre 2024 al Tardini di Parma.