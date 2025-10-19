Torna titolare a San Siro, segna due gol e regala il primo posto in classifica al Milan. Rafa Leao si prende la scena nel match con la Fiorentina dopo un primo tempo particolarmente bloccato. Nella ripresa, la squadra di Pioli passa con Gosens, il Milan si scuote e Leao pareggia da fuori area. A 4’ dalla fine Gimenez si guadagna un rigore, confermato dopo 'on field review' e Leao trasforma regalando un successo prezioso ai rossoneri

