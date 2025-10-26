Offerte Sky
Serie A Giornata 8 - domenica 26 ottobre 2025
Fine
Fiorentina
Gudmundsson A. 73' (Rig.)Kean M. 90' + 4' (Rig.)
2 - 2
Bologna
Castro S. 25'Cambiaghi N. 52'
Fiorentina-Bologna 2-2: video, gol e highlights

Allo stadio Franchi Bologna avanti 2-0 grazie alle reti di Castro (bellissima) nel primo tempo e di Cambiaghi nel secondo. Poi, dopo il 3^ gol bolognese di Dallinga cancellato dal Var, mano di Ferguson in area e Gudmundsson accorcia su rigore. Nel finale rossoblù in 10 per doppio giallo a Holm e nel recupero altro mani di Bernardeschi: stavolta dal dischetto segna Kean. E' 2-2: il Bologna spreca il doppio vantaggio e manca il quarto posto, la Fiorentina sale a 4 punti insieme al Pisa

