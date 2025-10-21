Serie AGiornata 8 - domenica 26 ottobre 2025Giornata 8 - dom 26 ott
2 - 1
2 - 1
Torino-Genoa 2-1: video, gol e highlights
Il Torino vince in rimonta contro il Genoa e sale ancora in classifica, lasciando gli avversari all'ultimo posto. Gara tutta in salita per i granata, sotto nel punteggio dopo sette minuti per il gol di Thorsby che approfitta di un errore di Asslani. Nella ripresa i padroni di casa pareggiano con l'autogol di Sabelli, poi al 90' il tiro al volo di Maripan regala la vittoria. La squadra di Vieira alla peggior partenza nella sua storia nell'era dei tre punti