Serie AGiornata 8 - domenica 26 ottobre 2025Giornata 8 - dom 26 ott
2 - 2
Verona-Cagliari: video, gol e highlights
Sfida salvezza emozionante allo stadio 'Bentegodi'. Felici aggancia il pari al 92' per i rossoblù: salta Nelsson e la mette sul palo lontano per la rete del 2-2 dopo il doppio vantaggio dei veneti arrivato con Gagliardini (in gol 764 giorni dopo l'ultima volta) e poi con Orban. Al 77', invece, la prima rete dei sardi con Idrissi. Per il Verona di Zanetti un punto che non basta ad allontanare con decisione la zona retrocessione