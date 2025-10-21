Toma Basic ha realizzato il suo secondo gol in Serie A a distanza di 907 giorni dal primo nella competizione (contro il Sassuolo, il 3 maggio 2023).
Lazio-Juventus, il risultato in diretta LIVE
L'ottava giornata del campionato di Serie A si chiude con un altro big match: all'Olimpico si affrontano Lazio e Juventus. Yildiz in panchina per un fastidio al ginocchio, giocano Vlahovic e David. Locatelli dal 1'. Sarri con Dia, Zaccagni e Isaksen. A centrocampo c'è Basic. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
15' - La Juve, in qualche modo, sta provando a reagire ma la Lazio può essere letale quando riparte
Danilo Cataldi ha fornito il suo primo assist in questa stagione di Serie A
La Juventus ha subito 2 gol nei primi 15 minuti del primo tempo, solo l'Hellas Verona (3) e l'Udinese (3) ne contano di più in questa stagione di Serie A.
La Lazio ha segnato 4 gol nei primi 15 minuti del primo tempo, nessuna squadra ne conta di più in questa stagione di Serie A.
La Lazio ha evitato la sconfitta nelle ultime 22 partite in cui ha segnato il primo gol del match in Serie A, a partire dal 22 settembre 2024 contro la Fiorentina (sconfitta 1-2).
9' - Lazio in vantaggio: segna Basic
Retropassaggio sanguinoso di David che serve direttamente Basic il quale recupera il pallone, si gira e dai 20 metri lascia partire una conclusione, leggermente deviata da Gatti, che beffa Perin
5' - Azione travolgente di Isaksen che entra in area dal lato corto dribblando tutti, poi il tocco in mezzo, Gatti a pochi metri dalla linea allontana
3' - Ritmo alto in questo avvio di gara, squadre molto aggressive e pronto a fiocarsela a viso aperto
Lazio-Juventus 0-0
Si parte all'Olimpico
Squadre in campo e inno della Serie A
Squadre nel tunnel, quasi tutto pronto per Lazio-Juventus
Tudor è imbattuto nelle due sfide di Serie A contro Maurizio Sarri: nella stagione 21/22, una vittoria interna e un pareggio esterno, quando il tecnico croato allenava l’Hellas Verona e quello toscano proprio la Lazio.
La Lazio è la squadra che ha segnato più gol in seguito ad azioni di contropiede in questo campionato (tre), pur avendone effettuati soltanto nove finora. La Juventus ha effettuato cinque azioni di questo tipo, con una sola rete segnata
La Lazio ha raccolto appena otto punti in queste prime sette giornate, frutto di due vittorie e due pareggi: considerando le ultime 20 stagioni di Serie A solo due volte ha ottenuto otto o meno punti dopo le prime sette partite giocate (nel 2023/24, 7 punti, e nel 2007/08, sempre 7 punti).
Modesto: "Tudor è il nostro allenatore e siamo contenti di lui"
"Tudor è il nostro allenatore, siamo molto contenti di lui e pensiamo alla partita di stasera per ritrovare la vittoria. Openda e David? Il campionato italiano è molto difficile, ci sono allenatori preparati e tanti campioni nel passato hanno fatto fatica. Loro si sono inseriti bene, abbiamo tanta fiducia e speriamo che facciano gol già stasera"
La Juventus ha segnato almeno un gol in 19 delle ultime 20 trasferte all’Olimpico contro la Lazio in campionato: fa eccezione l’1-0 del 30 marzo 2024 (rete di Marusic al 93’).
Il riscaldamento della Juventus
Fiorentina-Bologna 2-2
Allo stadio Franchi Bologna avanti 2-0 grazie alle reti di Castro (bellissima) nel primo tempo e di Cambiaghi nel secondo. Poi, dopo il 3^ gol bolognese di Dallinga cancellato dal Var, mano di Ferguson in area e Gudmundsson accorcia su rigore. Nel finale rossoblù in 10 per doppio giallo a Holm e nel recupero altro mani di Bernardeschi: stavolta dal dischetto segna Kean. E' 2-2: il Bologna spreca il doppio vantaggio e manca il quarto posto, la Fiorentina sale a 4 punti insieme al Pisa
Cambiaso: "C'è bisogno di alzare il livello"
"Dobbiamo alzare il livello tutti quanti, solo così possiamo fare il meglio. Le squadre di Sarri di solito giocano molto bene. Ci aspettiamo una Lazio agguerrita, sarà una bella partita"
Guendouzi: "Abbiamo assenze ma se giochiamo come contro l'Atalanta... "
"Abbiamo cambiato un po', perché ci sono tanti assenti ma se giochiamo come nel primo tempo con l'Atalanta possiamo fare bene. Dobbiamo attaccare e difendere tutti insieme"
Lotito: "Bisogna avere fiducia, questo club ha visione"
"Io penso che la critica costruttiva sia giusta nel momento in cui non arrivano i risultati, essendo un gioco di squadra tutti dobbiamo remare dalla stessa parte, tutti possiamo cambiare questa situazione che è legata a fatti imponderabili che hanno determinato i risultati diversi dalle nostre aspettative. Bisogna avere fiducia, stiamo definendo per lo stadio, è una società solida che ha una visione e che nel giro di poco tempo dovrà trovare conferma anche nei risultati"
La Juventus è la squadra contro cui la Lazio ha perso più partite casalinghe in Serie A: bilancio di 34 successi bianconeri, 20 pareggi e 27 vittorie biancocelesti.
La formazione della Juventus in grafica
La formazione della Lazio in grafica
Il punteggio più frequente tra Lazio e Juventus in Serie A è l’1-1, finale di 19 incontri, inclusa proprio l’ultima sfida all’Olimpico tra le due squadre (il 10 maggio 2025, reti di Kolo Muani e Vecino).
Juventus, le scelte di formazione
Tudor schiera un 3-5-2 con Conceiçao e Cambiaso sulle corsie. Torna Locatelli a chentrocampo con Koopmeiners e McKennie. Davanti la coppia inedita Vlahovic e David con Yildiz in panchina per un fastidio al ginocchio
Lazio, le scelte di formazione
Sarri sceglie il 4-3-3 e manda in campo Dia come terminale offensivo, ai suoi fianchi Isaksen e Zaccagni. A centrocampo Basic con Cataldi e Guendouzi. A sinistra gioca Marusic sulla linea difensiva
L'ultima volta in cui la Juventus è stata sopra di due gol per poi essere raggiunta sul pari in Serie A è stata proprio contro la Lazio, il 16 maggio 2022; reti di Vlahovic e Morata per i bianconeri, autogol di Alex Sandro e gol di Milinkovic-Savic nel recupero per i biancocelesti.
La Juventus ha vinto tutti gli ultimi quattro match disputati contro la Lazio nel girone d’andata in Serie A: tre di queste sfide, però, si sono disputate a Torino.
Nelle ultime otto sfide tra Juventus e Lazio, in Serie A, infatti, non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: nel parziale quattro successi bianconeri, due pareggi e due vittorie biancocelesti.
Dopo l'1-1 dello scorso 10 maggio, Lazio e Juventus potrebbero pareggiare due sfide consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2005 e aprile 2006.
La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Lazio in Serie A: 87 successi bianconeri, con 36 vittorie biancocelesti e 39 pareggi a completare il quadro.
Le formazioni ufficiali
LAZIO (4‑3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri
JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceiçao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Vlahovic, David. All. Tudor
Statistiche e curiosità
Lazio imbattuta in 5 delle ultime 6 gare in casa con la Juve
La Lazio è rimasta imbattuta in cinque delle ultime sei gare casalinghe contro la Juventus in campionato (3 vittorie, 2 pareggi), incluse le ultime tre (2 vittorie, 1 pareggio), dopo che aveva perso nove delle precedenti 10 partite all'Olimpico contro i bianconeri (1 pareggio) in Serie A.
Lazio reduce da due pari di fila in campionato
La Lazio arriva da due pareggi di fila in campionato (contro Torino e Atalanta); i biancocelesti non registrano più pareggi consecutivi in Serie A dal periodo tra novembre e dicembre 2018 (quattro in quel caso, con Simone Inzaghi allenatore). L'ultima volta che invece Maurizio Sarri ha pareggiato tre match di fila nella competizione risale al marzo 2015, alla guida dell'Empoli.
Lazio, solo due vittorie nelle ultime 15 gare in casa in campionato
La Lazio ha vinto solo due delle ultime 15 partite casalinghe di campionato (9 pareggi, 4 sconfitte), registrando un solo clean sheet nel periodo (4-0 contro l'Hellas Verona lo scorso 31 agosto), dopo che aveva ottenuto 10 successi nelle precedenti 12 gare interne di Serie A (2 pareggi).
Juve senza gol segnati negli ultimi due match
La Juventus non ha segnato negli ultimi due match di campionato (contro Milan e Como) e potrebbe rimanere a secco di gol per tre partite di fila in Serie A per la prima volta dal settembre 2024 (tre 0-0 consecutivi in quel caso contro Roma, Empoli e Napoli).
Juve squadra che ha pareggiato di più nelle ultime due stagioni
La Juventus è la squadra che ha pareggiato il maggior numero di partite nelle ultime due stagioni nei maggiori cinque campionati europei (dal 2024/25): 19 su 45 (il 42%). Dall'altra parte, solo l'Everton (11) ha pareggiato più gare casalinghe della Lazio in questi tornei (10, al pari di Brighton, Crystal Palace e Rayo Vallecano) nel periodo.
Tudor, nove gare sulle panchina della Lazio
Igor Tudor ha allenato la Lazio in nove partite di campionato tra marzo e maggio 2024 (5 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta), ottenendo 2.0 punti di media a match: la sua media punti più alta da allenatore di una singola squadra in Serie A - con la Juventus è di 1.88.
Lazio seconda miglior squadra per percentuale realizzativa
La Lazio (13.9%) è la squadra con la seconda miglior percentuale realizzativa di questo campionato, dietro solo alla Cremonese (17%); dall'altra parte la Juventus (8.1%) è 11ª in questa graduatoria.
Lazio sempre vittoriosa nelle 10 gare in cui Zaccagni ha segnato negli ultimi due anni
Nelle ultime due stagioni (dal 2024/25), la Lazio ha vinto tutte le 10 partite in cui Mattia Zaccagni ha segnato in Serie A; più in generale, i biancocelesti sono rimasti imbattuti in tutti gli ultimi 21 match di campionato in cui il classe ’95 ha trovato il gol (18 vittorie, 3 pareggi), l’ultima sconfitta con lui marcatore risale al 30 ottobre 2022 (vs Salernitana).
Vlahovic, sette gol segnati contro la Lazio
Dusan Vlahovic ha segnato sette reti contro la Lazio dal suo arrivo in Italia tra tutte le competizioni (incluse due doppiette in Serie A, l'8 maggio 2021 e il 16 settembre 2023), solo contro il Cagliari (nove) ha realizzato più gol. Di queste sette marcature contro i biancocelesti però solo una è arrivata all'Olimpico (la prima, su rigore il 6 gennaio 2021 in Serie A con la maglia della Fiorentina).