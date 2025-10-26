I bianconeri non riescono a ritrovare la vittoria, che manca da 8 partite, perdono la terza gara consecutiva tra Serie A e Champions, arrendendosi alla Lazio che gioca una gara cinica e attenta e vince 1-0. Match sbloccato nel primo tempo da Basic che sfrutta un errore di David e trafigge Perin. Nella ripresa la Juve schiera tutti i suoi offensivi con Yildiz e Openda subentrati, la Lazio difende, sfiora il gol con Isaksen, si chiude e porta a casa i tre punti

CLASSIFICA - PAGELLE