Ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche l'allenatore rossonero: "Questa gara deve dare seguito ai risultati ottenuti finora, sarà una partita molto scorbutica perché loro sono molto fisici, bravi sulle palle inattive, quindi ci vorrà soprattutto grande qualità tecnica. Tomori aveva giocato molto e martedì avremo un'altra partita, quindi oggi ho scelto De Winter. C'è entusiasmo, ma noi bisogna rimanere con i piedi per terra perché siamo all'ottava giornata. Cambia poco rispetto al match contro la Fiorentina, queste partite si portano a casa se si ha grande rispetto del Pisa"