I precedenti
Il Milan ha affrontato il Pisa 12 volte in Serie A (10 vittorie, 2 pareggi), restando imbattuto in tutte le occasioni, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra squadra contro cui non ha mai perso nella competizione.
La sfida di San Siro apre l'8^ giornata di Serie A. Allegri punta sulla coppia d'attacco Gimenez-Leao, con Saelemaekers e Bartesaghi esterni di centrocampo. In difesa tocca a De Winter. Gilardino si schiera a specchio, con Meister e Nzola in avanti. Tramoni gioca sulla linea dei centrocampisti. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
La nuova divisa farà il suo debutto questa sera: il kit ha come colore principale il bianco, con i dettagli dorati su maniche e colletto e l'aggiunta del logo usato negli anni 80.
Ecco come è andata e chi c’era quel giorno.
Ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche l'allenatore rossonero: "Questa gara deve dare seguito ai risultati ottenuti finora, sarà una partita molto scorbutica perché loro sono molto fisici, bravi sulle palle inattive, quindi ci vorrà soprattutto grande qualità tecnica. Tomori aveva giocato molto e martedì avremo un'altra partita, quindi oggi ho scelto De Winter. C'è entusiasmo, ma noi bisogna rimanere con i piedi per terra perché siamo all'ottava giornata. Cambia poco rispetto al match contro la Fiorentina, queste partite si portano a casa se si ha grande rispetto del Pisa"
Così il portiere del Pisa: "Ho già giocato qui, è lo stadio più bello del mondo, ci sono sempre emozioni speciali e non vedo l'ora che inizi la partita. Ci vuole grande personalità, dobbiamo stare compatti e fare il meglio possibile. Modric? Lui è il simbolo del calcio, è il numero 1 e gli chiederò la maglia a fine partita"
Le dichiarazioni del difensore del Milan: "Mi sento pronto, durante la settimana ho visto la squadra pronta. Allegri dà tanto valore all'ordine e si vede anche sul campo, vuole che difendiamo come gruppo e i risultati si vedono. Cerchiamo ogni partita di non prendere gol, 20-25 gol è un bell'obiettivo"
Le parole a Sky Sport dell'allenatore del Pisa: "È sempre emozionante tornare in questo stadio, dove ho vissuto stupende stagioni. Ci torno in altre vesti, sappiamo della difficoltà della gara ma vogliamo fare una partita importante come abbiamo già dimostrato contro altri grandi squadre. Bisognerà mantenere equilibrio e servirà sacrificio dei nostri attaccanti, ma anche consapevolezza che quando abbiamo la palla possiamo essere determinanti. Albiol? È un campione in tutti i sensi, per noi è un valore aggiunto. Ci è voluto un periodo di adattamento per la condizione fisica e mi auguro faccia una grande gara"
Il Milan vuole allungare in testa, il Pisa è una delle quattro squadre a caccia ancora della prima vittoria in campionato.
3-5-2 anche per l'allenatore dei toscani che punta su Meister e Nzola in avanti. Torna Touré, mentre dietro confermato il terzetto Canestrelli-Albiol-Caracciolo.
Tre novità per l'allenatore rispetto all'ultimo 11 che ha battuto la Juventus: in attacco ecco la coppia Gimenez-Leao, con Saelemaekers che torna esterno di centrocampo e Bartesaghi sul lato opposto. In difesa chance per De Winter.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Giménez, Leão. All. Allegri
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti; Meister, Nzola. All. Gilardino
Il Milan ha mantenuto la porta inviolata nel 75% delle partite di Serie A contro il Pisa (nove clean sheets su dodici sfide), la percentuale più alta per i rossoneri contro avversarie affrontate almeno cinque volte nella competizione.
Nelle ultime quattro sfide tra Milan e Pisa in casa dei rossoneri in Serie A ci sono stati solo tre gol, tutti per la squadra di casa (tre vittorie 1-0 e uno 0-0); i lombardi vantano una striscia aperta di clean sheets interni più lunga nella competizione solamente contro Avellino, Empoli (cinque) e Cesena (nove).
Il Milan ha raccolto 16 punti nelle prime sette giornate di Serie A: nelle quattro precedenti stagioni in cui una squadra di Allegri aveva fatto altrettanto, ha sempre vinto lo scudetto (Juventus 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19). Inoltre, nelle sette volte in cui il Milan è partito così bene nell’era dei tre punti, ha sempre chiuso tra le prime tre (tre scudetti, tre secondi posti e un terzo posto).
Il Milan è una delle due squadre con più clean sheets in questo campionato (quattro, come la Roma) ed è la formazione che finora ha concesso meno tiri agli avversari (62): in ben quattro partite su sette, i rossoneri hanno subito appena sette o meno conclusioni, incluso l'ultimo match giocato contro la Fiorentina (appena cinque tiri della formazione toscana).
Il Milan ha vinto le ultime tre partite casalinghe di Serie A, contro Bologna, Napoli e Fiorentina, e non arriva a quattro successi interni di fila dal periodo tra novembre 2023 e gennaio 2024: striscia di cinque in quel caso, con Stefano Pioli in panchina.
Il Pisa ha raccolto tre punti in Serie A finora (3 pareggi, 4 sconfitte) - peggior partenza di sempre per i toscani nel massimo torneo - e ha mancato il successo nelle prime sette gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1983/84 (4 pareggi, 3 sconfitte) - in quel caso pareggiò all'ottava giornata.
Il Pisa ha subito otto gol nelle prime tre trasferte di questo campionato e dopo le prime tre gare esterne di Serie A non ha mai fatto peggio (otto anche nel 1968/69 e nel 1990/91); dopo quattro trasferte i nerazzurri hanno fatto peggio solo in quelle due stesse stagioni (10 reti concesse nel 1968/69 e 12 nel 1990/91).
Nell’ultimo turno, Rafael Leão ha ritrovato il gol al Meazza in Serie A, a 512 giorni dall'ultima rete casalinga (25 maggio 2024); nelle due precedenti occasioni in cui aveva segnato in casa, aveva replicato anche nella gara interna successiva: contro Salernitana e Cagliari nel maggio 2024, e contro Atalanta e Lecce tra febbraio e aprile dello stesso anno. Tuttavia, il portoghese ha realizzato solo due reti nelle ultime 12 gare contro squadre neopromosse nella competizione.
Nelle cinque sfide contro il Milan in Serie A, M'Bala Nzola non ha né segnato né fornito assist: considerando le squadre contro cui non ha partecipato ad alcuna marcatura nella competizione, l'attaccante nerazzurro ha disputato più minuti solo contro la Juventus (370) che contro i rossoneri (301).