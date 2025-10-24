Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Allegri, esordio in Serie A da giocatore col Pisa contro il Milan nel 1989

Serie A fotogallery
15 foto

Milan-Pisa (questa sera alle 20.45 in diretta su Sky e in streaming su NOW) è una sfida che porta con sé dolci ricordi per Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero infatti esordì in A da giocatore proprio con la maglia del club nerazzurro, sfidando il Milan nel giugno del 1989. Ecco come è andata e chi c’era quel giorno

LE PROBABILI FORMAZIONI

ALTRE FOTOGALLERY

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Il calendario della 8^ giornata di Serie A

    guida tv

    Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre l’ottava giornata su Sky e in streaming su NOW con 3 gare in...

    La presentazione dell’8^ giornata Serie A

    guida tv

    L'8^ giornata di Serie A si apre venerdì 24 ottobre con Milan-Pisa, in diretta su Sky - canali...

    Allegri: "Servono 74 punti per la Champions"

    MILAN

    Il Milan, venerdì 24 ottobre, aprirà l'8^ giornata contro il Pisa (match in diretta alle 20.45 su...