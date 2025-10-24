Allegri, esordio in Serie A da giocatore col Pisa contro il Milan nel 1989
Milan-Pisa (questa sera alle 20.45 in diretta su Sky e in streaming su NOW) è una sfida che porta con sé dolci ricordi per Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero infatti esordì in A da giocatore proprio con la maglia del club nerazzurro, sfidando il Milan nel giugno del 1989. Ecco come è andata e chi c’era quel giorno
- 11 giugno 1989: è la data dell’esordio in Serie A da giocatore di Max Allegri, all’epoca 21enne. Il debutto avviene con la maglia del Pisa, alla terz’ultima giornata del campionato 1988/89, quando l’allenatore Giorgis lo manda in campo nel finale (è l’88°) della sfida con il Milan, terminata 2-0 per i rossoneri.
Ma vediamo chi c’era in quel Pisa-Milan
- PISA: Grudina, Cavallo, Lucarelli, Faccenda, Elliott (nella foto), Boccafresca, Bernazzani, Dolcetti, Incocciati, Been, Martini (88’ Allegri). All. Giorgis
- Con quel Pisa (poi retrocesso), Allegri collezionerà solo due presenze: il secondo spezzone all’ultima di campionato, contro il Pescara, con cui riassaggerà la Serie A nel 1992.
- E questa sera Allegri, da allenatore, ritroverà il Pisa “a maglie invertite”, da allenatore del Milan (alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW)
- GIOVANNI GALLI
- MAURO TASSOTTI
- ALESSANDRO COSTACURTA
- FRANCO BARESI
- FILIPPO GALLI
- ANGELO COLOMBO
- CHRISTIAN LANTIGNOTTI
- CARLO ANCELOTTI
- MARCO VAN BASTEN
- Autore della doppietta con cui decise quel Pisa-Milan, segnando al 33' e al 50'
- ALBERICO EVANI
- GRAZIANO MANNARI
- Allenatore: ARRIGO SACCHI
- Sostituzioni: Mussi per Lantignotti al 65', Bianchi per Costacurta al 70'
- A disposizione: Pinato, Viviani, Cappellini