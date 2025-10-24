Milan-Pisa (questa sera alle 20.45 in diretta su Sky e in streaming su NOW) è una sfida che porta con sé dolci ricordi per Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero infatti esordì in A da giocatore proprio con la maglia del club nerazzurro, sfidando il Milan nel giugno del 1989. Ecco come è andata e chi c’era quel giorno

LE PROBABILI FORMAZIONI