9' - Ammonito Gimenez
Atalanta-Milan, il risultato in diretta LIVE
Dopo il pareggio casalingo contro il Pisa, il Milan vuole riprendere la rincorsa al primo posto in classifica e affronta una trasferta complicata, a Bergamo, contro l'Atalanta. Juric schiera Lookman dal 1' con De Ketelaere. In campo anche Bernasconi e Ahanor. Allegri conferma Gimenez accanto a Leao con Nkunku in panchina. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45
12' - Dagli sviluppi dell'angolo, la palla esce dall'area del Milan, calcia De Roon ma non inquadra lo specchio
11' - Adesso l'Atalanta spinge con una certa insistenza, Lookman punta l'area rossonera e calcia ma viene murato da Gabbia
Il Milan ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 3 partite di Serie A.
Il Milan ha segnato 3 gol nei primi 15 minuti del primo tempo, solo la Lazio (4) e l'Inter (4) ne contano di più in questa stagione di Serie A.
Il Milan ha segnato 6 gol nel primo tempo, in 9 partite, solo l'Inter (9) e la Lazio (8) ne contano di più in questa stagione di Serie A.
4' - Milan in vantaggio: segna Ricci
Dagli sviluppi di un angolo, l'Atalanta respinge, ai 20 metri Ricci si coordina e calcia, pallone leggermente deviato da Ederson e Carnesecchi beffato
2' - Match immediatamente molto tattico a Bergamo, le squadre restano molto accorte
Atalanta-Milan 0-0
Si parte a Bergamo
Ci siamo quasi
Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo
Lecce-Napoli 0-1
Il Napoli soffre, ma vince di misura a Lecce con il colpo di testa di Anguissa, deviato da Gaspar, al 69'. Sugli scudi anche Milinkovic-Savic, bravo a respingere sullo 0-0 un rigore calciato da Camarda e assegnato tramite Var per un fallo di mano di Juan Jesus. Gli azzurri negli ultimi minuti stringono i denti e ora sono primi da soli in testa alla classifica, aspettando la Roma. Uscito per un problema fisico Lang a inizio ripresa
La prossima sarà la 249^ direzione di gara in Serie A per Daniele Doveri, la quarta in questo campionato.
Manca poco all'inizio di Atalanta-Milan
L’Atalanta è una delle due squadre, al pari del Bologna, che hanno segnato il maggior numero di gol negli ultimi 15’ del primo tempo (quattro dal 31’ in avanti); tuttavia, il Milan non ha concesso alcuna rete in questo parziale di gioco nel torneo in corso (al pari di altre sei squadre, inclusa la Dea stessa).
Atalanta (16) e Milan (14) sono due delle quattro squadre che vantano il maggior numero di attacchi diretti nella Serie A in corso, insieme ad Hellas Verona (15) e Sassuolo (14); tuttavia, mentre i rossoneri hanno trovato un gol da questa situazione di gioco, i nerazzurri non hanno ancora segnato alcuna rete in questo modo nel campionato 2025/26.
Dopo il pareggio per 2-2 contro il Pisa, il Milan potrebbe pareggiare due gare consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025: 1-1 contro Roma (con Paulo Fonseca in panchina) e Cagliari (con Sérgio Conceição alla prima in rossonero in campionato), entrambe in casa
Tare: "Gimenez? Deve stare tranquillo, ha la fiducia di tutti"
"Stare sereno, fa parte del percorso di ogni attaccante. So bene di cosa si tratta, ho giocato nella sua posizione. Ha la fiducia di compagni e società e stasera può dimostrare di essere un grande attaccante. Nella sua storia è sempre andato in doppia cifra e fa anche un gran lavoro per la squadra: per questo viene premiato dal mister".
Percassi: "Avremmo meritato qualche punto in più"
"Per le occasioni prodotte, avremo meritato qualche punto in più ma questi sono quelli che abbiamo fatto fino ad oggi. Dobbiamo continuare a migliorare e stasera sarà molto difficile contro un Milan molto forte"
L’Atalanta non ha trovato alcun gol negli ultimi due primi tempi giocati in Serie A e potrebbe restare a secco di reti nei primi 45’ di tre partite consecutive nel torneo per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile scorsi (contro Inter, Fiorentina e Lazio in quel caso).
L’1-1, esito finale di 19 partite, è il risultato più frequente tra Atalanta e Milan in Serie A: l’ultimo pareggio con una rete per parte delle due squadre risale al 25 febbraio 2024 (reti di Leão e Koopmeiners al Meazza).
Atalanta e Milan tornano a sfidarsi in un turno infrasettimanale di Serie A per la prima volta da mercoledì 2 maggio 2012 (successo casalingo dei rossoneri per 2-0, proprio con Massimiliano Allegri in panchina). In generale, questa sarà la prima partita di martedì tra le due squadre nella competizione.
L’Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 gare disputate nel girone d’andata contro il Milan in campionato (6 vittorie, 4 pareggi): l’unico successo dei rossoneri nel periodo risale al 3 ottobre 2021 (3-2 a Bergamo).
Dopo l’1-0 del 20 aprile scorso, l’Atalanta potrebbe ottenere due clean sheet consecutivi contro il Milan in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 1968 e marzo 1969; in generale, la Dea non ha mai ottenuto due successi di fila con annessa porta inviolata contro i rossoneri nel massimo campionato
L'Atalanta ha vinto entrambe le sfide stagionali contro il Milan nello scorso campionato (2-1 all'andata in casa, 1-0 al ritorno in trasferta) e nella sua storia solo una volta ha battuto i rossoneri per tre match di fila in Serie A: tra il 1940 e il 1941.
La formazione dell'Atalanta in grafica
La formazione del Milan in grafica
Atalanta e Milan hanno pareggiato 45 dei 128 incontri in Serie A, con 28 successi nerazzurri e 55 vittorie rossonere a completare il bilancio; solo contro la Juventus (47) i bergamaschi hanno registrato più pareggi nella competizione.
Atalanta, le scelte di formazione
Juric con qualche modifica. In difesa c'è Ahanor e non Djimsiti insieme a Kossounou e Hien. A sinistra gioca Bernasconi con Zappacosta dirottato a destra. De Ketelaere e Lookman coppia d'attacco con Pasalic alle spalle
Milan, le scelte di formazione
Allegri non cambia e conferma la formazione scesa in campo contro il Pisa con Leao e Gimenez come coppia d'attacco. Dunque ancora panchina per Nkunku. Salemaekers e Bartesaghi confermati sulle corsie, Ricci a cenntrocampo
Le formazioni ufficiali
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Juric
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri
Statistiche e curiosità
Milan ko nelle ultime due trasferte contro l'Atalanta
Il Milan ha perso le ultime due trasferte contro l'Atalanta in campionato e non ha mai incassato tre sconfitte consecutive sul campo del Dea in Serie A; i rossoneri, tuttavia, hanno segnato in 16 delle ultime 17 gare fuori casa contro i nerazzurri nel torneo, ad eccezione del ko per 5-0 del 22 dicembre 2019.
Atalanta con il Bayern unica imbattuta nei top-5 campionati europei
L'Atalanta (2 vittorie, 6 pareggi) è una delle uniche due squadre imbattute in questa stagione nei Big-5 campionati europei, insieme al Bayern Monaco (otto vittorie su otto); la Dea potrebbe rimanere imbattuta in tutte le prime nove gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2022/23 (arrivò a 10).
Atalanta, quattro pareggi di fila in tutte le competizioni
L'Atalanta ha pareggiato le ultime quattro partite tra tutte le competizioni, la Dea non registra più pareggi consecutivi in gare ufficiali dal periodo tra novembre e dicembre 2011 (cinque in quel caso con Stefano Colantuono alla guida).
Atalanta, tre pareggi nelle ultime tre gare casalinghe
L'Atalanta ha pareggiato le ultime tre gare ufficiali alla New Balance Arena (contro Como, Lazio e Slavia Praga), delle quali le due più recenti per 0-0; la Dea non registra più pareggi casalinghi di fila tra tutte le competizioni dal periodo tra gennaio e aprile 2007, cinque in quel caso con Stefano Colantuono allenatore, mentre non chiude sullo 0-0 tre incontri casalinghi consecutivi, sempre in tutte le competizioni, da novembre-dicembre 1982 (quattro in quella occasione, con Ottavio Bianchi).
Il Milan non ha ancora subito gol fuori casa
Il Milan è l'unica squadra a non avere ancora subito gol fuori casa nei Big-5 campionati europei 2025/26; i rossoneri potrebbero collezionare quattro 'clean sheet' nelle prime quattro trasferte stagionali di Serie A per la prima volta nella loro storia.
Milan imbattuto nelle ultime otto gare in tutte le competizioni
Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime otto sfide giocate in tutte le competizioni (6 vittorie, 2 pareggi), i rossoneri potrebbero restare senza sconfitte per più gare ufficiali consecutive per la prima volta da aprile-maggio 2023 (nove in quel caso, con Stefano Pioli come allenatore).
Milan, tre gol segnati da fuori area
Il Milan ha segnato tre gol da fuori area in otto match in questo campionato, esattamente quanti ne aveva realizzati dalla distanza in tutta l'intera scorsa stagione di Serie A (tre in 38 giornate).
Lookman, tre gol contro il Milan in Serie A
Ademola Lookman ha realizzato tre gol contro il Milan in Serie A, tutti in gare casalinghe (inclusa una doppietta il 9 dicembre 2023); contro nessuna squadra, l'attaccante nigeriano ha segnato più reti alla New Balance Arena che contro i rossoneri nella competizione (tre anche i gol rifilati nei match interni a Napoli e Fiorentina).
Rafa Leao a caccia del gol in tre gare di fila
Rafael Leão ha trovato il gol in ciascuna delle ultime due gare di campionato (tre reti in totale); il portoghese potrebbe andare a segno per tre match di fila in Serie A solo per la terza volta, dopo il settembre 2023 e il periodo tra marzo e aprile 2024. Inoltre, dopo non avere preso parte ad alcuna marcatura in tutti i primi quattro incroci contro l'Atalanta nel torneo, l'attaccante del Milan ha partecipato ad un gol in cinque delle ultime sette partite contro i bergamaschi in campionato (tre centri, due passaggi vincenti), compresa l'ultima trasferta alla New Balance Arena, il 6 dicembre 2024 (assist per la rete di Álvaro Morata).