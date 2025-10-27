L'ultimo gol messo a segno da Giovanni Di Lorenzo in Serie A è arrivato proprio contro il Lecce poco più di un anno fa: il 26 ottobre 2024, al Maradona; da allora, 36 match nel torneo senza timbrare più il cartellino. In generale, sono due le reti del classe '93 contro i salentini in Serie A, contro nessuna formazione ne conta di più nel massimo campionato (al pari di Cagliari, Sassuolo e Torino)
Lecce-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la 9^ giornata di campionato, si apre con la trasferta del Napoli a Lecce. Conte recupera Hojlund, ma offre una chance a Lucca e Lang in attacco. Riposa McTominay, Elmas al suo posto. Di Francesco sceglie Camarda centravanti e lancia Banda nel tridente offensivo. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 18.30
LE FORMAZIONI UFFICIALI
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. All. Di Francesco
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. All. Conte
Le scelte di Di Francesco
Chance a Camarda dall'inizio. Ai suoi lati ci sono Pierotti e Banda. A centrocampo torna Coulibaly assieme a Ramadani e Berisha. La linea difensiva beneficia della spinta dei terzini Veiga e Gallo sulle fasce, al centro della difesa Gaspar e Tiago Gabriel
Due dei tre centrocampisti con almeno 10 partecipazioni attive in Serie A da inizio 2025 giocano nel Napoli: Scott McTominay 14 (11G+3A) e Frank Anguissa 10 (6G+4A), assieme a loro Nico Paz 16 (7G+9A)
Entrambe le reti firmate da Konan N’Dri in questo campionato sono arrivate da fuori area e da subentrato. L'ivoriano è solo a -1 gol dal totale di marcature realizzate dalla distanza (tre) in tutte le 144 partite disputate prima di esordire in Serie A nella Belgian Jupiler Pro League, con le maglie di Eupen e OH Leuven
Il Lecce conta già quattro gol da fuori area nelle prime otto sfide di questa Serie A (due nell'ultimo turno contro l'Udinese), record condiviso col Bologna. Si tratta per i salentini dello stesso numero di reti segnate da questa situazione di gioco in tutto lo scorso massimo campionato (4)
Dopo due 'clean sheet' di fila, il Lecce ha subito tre gol nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese e potrebbe incassare almeno tre reti per due match consecutivi in Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (quattro gol al passivo, sia contro il Cagliari che contro l'Inter)
Il Napoli ha perso le ultime quattro trasferte ufficiali (contro Manchester City, Milan, Torino e PSV); i partenopei non subiscono cinque sconfitte di fila fuori casa considerando tutte le competizioni dal periodo tra maggio e ottobre 2009, con Roberto Donadoni allenatore
Nell'anno solare 2025, il Lecce è la squadra che ha perso più partite casalinghe in Serie A (otto su 14); nello stesso periodo solo l'Udinese (21) ha subito più gol in gare interne dei salentini (20)
Il Lecce è reduce da due pareggi consecutivi al Via del Mare in campionato (contro Bologna e Sassuolo); l'ultima volta in cui i salentini hanno pareggiato almeno tre match casalinghi di fila in Serie A risale al periodo tra agosto e ottobre 2022 (quattro in quel caso)
Il Lecce ha perso tutte le ultime cinque sfide al Via del Mare contro il Napoli in Serie A e nella storia della competizione non ha mai incassato sei sconfitte casalinghe di fila contro una singola squadra - cinque anche contro la Sampdoria tra il 2004 e il 2020
Il Lecce ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque gare contro il Napoli in Serie A, senza trovare la via del gol nelle quattro più recenti; i pugliesi potrebbero eguagliare il loro record negativo di match di fila a secco di reti contro una singola squadra nel torneo: cinque, registrato contro Genoa, Inter e Torino
Buonasera a tutti. Al via la 9^ giornata di Serie A, turno infrasettimanale. Il Napoli capolista gioca a Lecce: avviciniamoci al fischio d'inizio delle 18.30 presentando le formazioni e con alcune curiosità statistiche sulle due squadre e sull'incontro