Serie AGiornata 11 - domenica 8 novembre 2026Giornata 11 - dom 8 nov
Fine
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Fiorentina-Juventus 2-2: video, gol e highlights
La squadra di Spalletti chiude il ciclo che precede la sosta per le nazionali con sei punti di ritardo sulla zona Champions. La Juve impatta 2-2 al Franchi contro la Fiorentina una gara che l'ha vista sempre inseguire. Viola in vantaggio al 4' con Pellegrino. I bianconeri la pareggiano al 32' con Woltemade. Nella ripresa, la Fiorentina passa ancora con Njie ma la risposta di Bremer è immediata. Nel finale gol annullato a Dragusin