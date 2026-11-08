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Serie AGiornata 11 - domenica 8 novembre 2026Giornata 11 - dom 8 nov
Fine
Fiorentina
Pellegrino M. 4'Njie A. 54'
2 - 2
Juventus
Woltemade N. 32'Bremer 66'
Fiorentina
Pellegrino M. 4'Njie A. 54'
2 - 2 Juventus
Woltemade N. 32'Bremer 66'
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Fiorentina-Juventus 2-2: video, gol e highlights

La squadra di Spalletti chiude il ciclo che precede la sosta per le nazionali con sei punti di ritardo sulla zona Champions. La Juve impatta 2-2 al Franchi contro la Fiorentina una gara che l'ha vista sempre inseguire. Viola in vantaggio al 4' con Pellegrino. I bianconeri la pareggiano al 32' con Woltemade. Nella ripresa, la Fiorentina passa ancora con Njie ma la risposta di Bremer è immediata. Nel finale gol annullato a Dragusin

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