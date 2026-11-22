Serie AGiornata 12 - domenica 22 novembre 2026Giornata 12 - dom 22 nov
Fine
1 - 1
1 - 1
Bologna-Udinese 1-1, gol di Zortea e Zaniolo
Dopo quattro vittorie di fila, la squadra di Palladino impatta al Dall'Ara contro i bianconeri che raccolgono il primo punto dell'era Zanetti. Chance in avvio per Bernardeschi e Zaniolo, attento Skorupski su Lovric. Prima dell'intervallo la sblocca Zortea che risolve in area piccola. Lo stesso terzino rossoblù sbaglia però al 67', quando buca l'intervento e propizia l'1-1 di Zaniolo. Nel finale Bayo non sfrutta l'errore di Darmian