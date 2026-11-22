Milan-Frosinone, il risultato in diretta LIVE
A San Siro Frosinone aggressivo fin dalle prime battute: Masini ci prova dopo 2' e colpisce l'incrocio dei pali. Dopo 4' però Rabiot scappa in contropiede e Calvani infila la propria porta. Al 19' altro contropiede perfetto dei rossoneri e Ramos torna al gol. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
in evidenza
25' - Kvernadze in area, versante sinistro, sfida Gila e lo supera andando sul mancino. Poi lo scarica forte verso la porta ma non la trova
Torna al gol Gonçalo Ramos, 2-0 Milan
19' - Altro contropiede letale del Milan, con capovolgimento di fronte che permette a Moreira di fuggire sulla destra e mettere in mezzo per Rabiot. Il francese in area, versante destro, cerca al centro Ramos che appoggia in rete
16' - Cittadini nell'area rossonera si destreggia bene sulla destra e riesce ad arrivare al cross teso che attraversa tutta l'area piccola senza trovare nessuna deviazione in rete. Rabiot sul secondo palo preferisce non rischiare e mette in angolo
Kvernadze impegna Maignan
15' - Kvernadze da sinistra entra in area dal lato corto puntando De Winter, poi si sposta la palla sul destro e conclude da posizione defilata verso il primo palo, con Maignan che si salva in angolo
13' - A ogni errore del Frosinone, però, corrisponde un'occasione per il Milan, che può godere di spazi enormi in ripartenza quando recupera il pallone
Alvini manda ancora i suoi all'attacco
Dopo il gol, grande disappunto di Alvini che però sta continuando a incoraggiare i suoi con una sola parola: "Avanti". Poi rivolgendosi al proprio staff commenta: "Non possiamo prendere gol così, lo avevamo preparato"
Milan in vantaggio, autogol di Calvani
4' - Con il Frosinone tutto in avanti, Cittadini perde palla e il Milan scappa in contropiede con Rabiot servito perfettamente da Modric che ha metà campo davanti a sè. Il francese, arrivato davanti al portiere, cerca di servire Ramos alla sua sinistra ma Calvani è sulla traiettoria del passaggio e infila la propria porta
Masini colpisce l'incrocio!
2' - Frosinone sempre avanti e molto aggressivo. Masini dal limite calcia e dopo una deviazione la palla pizzica l'incrocio dei pali alla sinistra di Maignan
1' - Frosinone subito all'attacco con personalità! Dopo 12 secondi un colpo di testa (ma in fuorigioco) bloccato senza problemi da Maignan. Ma sul rilancio lungo di Palmisani, il Frosinone aveva mandato nell'area del Milan i suoi centrali di difesa a creare scompiglio
L'arbitro Pairetto guida le squadre in campo. Maignan e Monterisi i capitani, e dopo l'inno della Lega Serie A si può procedere con sorteggio e foto di rito
Squadre pronte all'ingresso in campo a San Siro
- MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Gonçalo Ramos. All. Amorim.
- FROSINONE (3-4-3): Palmisani; Calvani, Monterisi, Cittadini; Oyono, Masini, Calò, Tchato; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze. All. Alvini.
Frosinone a 3 con Schmid falso nueve?
L'ha detto anche Amorim ai nostri microfoni: il Frosinone può giocare a 3 dietro così come a 4. Nel primo caso, Monterisi sarebbe il centrale di difesa con Schmid ad agire come falso nove. "Non vogliamo dare punti di riferimento", ha ammesso Alvini a Sky
Amorim a Sky: "Studiato il Frosinone, difficile da affrontare"
Amorim a Sky: "Cardinale ci è vicino e questo accresce la responsabilità. Guardando le partite del Frosinone ho visto che hanno velocità e ritmo e sono difficili da affrontare. Hanno 3 centrali difensivi e a volte giocano così, a volte no"
Alvini a Sky: "Cambiamo strategia, non daremo riferimenti"
Massimiliano Alvini in diretta a Sky spiega le sue scelte: "Oggi ho fatto una scelta per non dare riferimenti, andare più avanti possibile, correre in avanti con i difensori e non indietro con i centrocampisti. Vogliamo avere un atteggiamento diverso, ci proviamo. I principi restano quelli, cambia la strategia di gara. L'importante è avere idee e provare a metterle in campo. Siamo qua per fare punti"
La situazione in classifica
Il Milan deve rispondere alla vittoria del Como, che l'ha superato in classifica. Il Frosinone invece è stato sorpassato dalla Juventus vittoriosa con il Venezia: in caso di successo la squadra di Alvini andrebbe a -1 proprio dal Milan
La classifica della Serie A 2026-2027Vai al contenuto
Ora su SkySport24 il prepartita (e poi la diretta)
In attesa della diretta (su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18) è già iniziato il prepartita con le analisi in studio e le interviste ai protagonisti. Attendiamo ai nostri microfoni anche Amorim e Alvini, per provare a decifrare ancora meglio le loro scelte tattiche
Milan, le scelte di Amorim
4-4-1-1 con Rabiot alle spalle di Ramos. Sulle fasce Moreira e Pulisic per trasformarlo in 4-2-3-1 all'occorrenza. Dietro non c'è Pavlovic e in difesa gioca Diawara
- MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Gonçalo Ramos. All. Amorim.
Frosinone, le scelte di Alvini
Alvini sorprende con Birligea in panchina. Davanti tocca dunque a Kvernadze, in un modulo che potrebbe variare con l'adozione anche della difesa a 3 (Monterisi, Cittadini, Calvani) e Oyono-Tchato (preferito a Terzic) sulle fasce. In alternativa, conservando la difesa a 4, Oyono potrebbe salire sulla trequarti.
- FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Tchato, Calvani, Cittadini, Monterisi; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Oyono; Kvernadze. All. Alvini.
Il Milan è imbattuto in tutti e sei i precedenti contro il Frosinone in Serie A (4 vittorie, 2 pareggi): tra le squadre contro cui non hanno mai perso nella competizione, i rossoneri hanno all’attivo più gare giocate solo contro il Pisa (14 - sei anche contro il Crotone e il Lecco).
Il Milan ha segnato almeno tre gol in ben quattro delle sei sfide contro il Frosinone in Serie A, producendo complessivamente 15 reti, una media di 2.5 a incontro; solo contro il Pescara (2.9) ha registrato una media più elevata, tra le avversarie affrontate almeno in cinque occasioni (2.5 anche contro Casale e Messina).
Il Frosinone ha vinto sei gare di questo campionato, a fronte di due pareggi e tre sconfitte; solo tre squadre neopromosse negli ultimi 40 anni hanno registrato più successi nelle prime 12 partite stagionali in Serie A: il Bari 1994/95 (sette), il Chievo nel 2001/02 (sette) e l’Hellas Verona nel 2013/14 (sette).
Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque gare di campionato (1 sconfitta), segnando sempre almeno due gol, dopo che non aveva trovato il successo in tre delle quattro precedenti (3 pareggi); l’ultima volta che ha realizzato più di una rete in più partite consecutive in una stagione di Serie A risale al periodo tra settembre 2020 e gennaio 2021, arrivando addirittura a 15.
Nonostante il Frosinone sia rimasto imbattuto in tre delle cinque trasferte di questo campionato (1 vittoria, 2 pareggi), ha trovato il successo in appena due delle ultime 27 gare esterne disputate in Serie A (incluse precedenti partecipazioni), a fronte di 10 pareggi e 15 sconfitte.
Il Milan non ha trovato la vittoria in quattro delle ultime sette gare di Serie A disputate dopo la sosta delle Nazionali (2 pareggi, 2 sconfitte); dall’altra parte, il Frosinone è rimasto imbattuto in tre degli ultimi cinque incontri del massimo campionato immediatamente successivi a partite dell’Italia (2 vittorie, 1 pareggio).
Il Frosinone è la squadra che ha effettuato più contropiede in situazioni di vantaggio in questa Serie A: 22, almeno il doppio rispetto a ogni altra squadra. Dall’altra parte, il Milan è l’unica formazione che non ha concesso neanche un contropiede quando è stata sotto con il punteggio nel torneo in corso.
Solo la Juventus (79) ha effettuato più tiri dalla distanza rispetto al Frosinone (77) in questa Serie A; dall’altro lato, il Milan è la squadra che ha tentato meno conclusioni da fuori area (30) e quella che in percentuale ha concesso più tiri dall’esterno dell’area rispetto al totale subito, il 44%.
Adrien Rabiot è il giocatore che ha portato più punti alla propria squadra grazie ai coinvolgimenti a gol in questa Serie A, ben 10 grazie a cinque reti e quattro assist; nell’ultima giornata di campionato è diventato il primo centrocampista del Milan a partecipare ad almeno una rete in sei presenze di fila in campionato a partire da Kaká nel 2004 (che arrivò a sette).
Solo Matías Soulé (80) ha preso parte a più sequenze terminate con un tiro rispetto a Giacomo Calò (76) in questa Serie A; il giocatore degl Frosinone ha segnato cinque gol nel torneo in corso e solo un centrocampista ha realizzato più reti nelle prime 12 giornate nel massimo campionato con una squadra neopromossa nell’era dei tre punti a vittoria: Hidetoshi Nakata con il Perugia nel 1998/99 (sei).