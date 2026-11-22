Serie AGiornata 12 - domenica 22 novembre 2026Giornata 12 - dom 22 nov
Fine
0 - 2
0 - 2
Sassuolo-Genoa 0-2, due gol di Osmajic
Stop al debutto sulla panchina neroverde per D'Aversa, che cade al Mapei Stadium contro il Genoa di De Rossi che vince ancora. Rossoblù avanti al 26' con Osmajic, che sfrutta l'assist dell'ex Traoré. Prima dell'intervallo Candé sbaglia e Messias regala la doppietta al montenegrino (6 gol in campionato). Berardi spreca da pochi passi, Bijlow salva su Laurienté. Sesta sconfitta di fila per il Sassuolo