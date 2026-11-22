Dopo l'assist contro la Fiorentina e il gol più un passaggio vincente contro l'AZ, Randal Kolo Muani potrebbe prendere parte a una rete in tre presenze di fila con un club tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra maggio e giugno 2025, sempre con la maglia della Juventus (in quel caso un gol contro il Venezia in Serie A, doppietta contro l'Al Ain e un assist contro il Wydad Casablanca nel Mondiale per club)
Juventus-Venezia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo la sosta, la Juve riparte dalla sfida casalinga al Venezia. Spalletti lancia Zhegrova titolare con McKennie e Alajbegovic alle spalle di Kolo Muani, in panchina Woltemade. In difesa Celik sostituisce Kalulu a destra, c'è Kelly con Bremer. Nicola risponde con la coppia Adams-Lauerbach, preferito nel battottaggio con Yeboah. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 12.30
LE FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Douglas Luiz; Zhegrova, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Halhal, Moreno M., Juan Jesus; Hainaut, Perez, Sohm, Busio, Haps; Lauerbach, Adams. All. Nicola
Le scelte di Spalletti
A sorpresa l'allenatore bianconero decide di non insistere sulla coppia Kolo Muani-Woltemade. Il francese gioca centravanti con McKennie trequartista e sugli esterni Alajbegovic e Zhegrova. A centrocampo invece ancora fiducia al duo Koopmeiners-Douglas Luiz. In difesa con Bremer gioca Kelly, terzini Celik e Cabal davanti a Vicario
Juventus e Venezia sono due delle tre squadre, insieme al Lecce, che hanno un difensore come miglior marcatore della propria squadra in questa stagione di Serie A: per i bianconeri Bremer (tre reti) mentre per i lagunari Antoine Hainaut (due gol, al pari di Akor Adams)
La prossima sarà la 600^partita per Luciano Spalletti da allenatore in Serie A (attualmente è a quota 599); il tecnico toscano diventerà il sesto allenatore a raggiungere questo traguardo nella storia del torneo dopo Carlo Mazzone (792), Nereo Rocco (747), Giovanni Trapattoni (689), Gian Piero Gasperini (648) e Nils Liedholm (635)
Il Venezia ha perso tutte le ultime sei trasferte di Serie A e l'ultima volta che ha registrato sette sconfitte fuori casa consecutive nel massimo campionato risale al periodo tra aprile 2000 e settembre 2001
Dopo il successo nel match più recente contro l'Udinese, il Venezia potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta dal novembre 2021 (contro Roma e Bologna in quel caso con Paolo Zanetti allenatore)
La Juventus non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due partite consecutive nelle ultime 10 gare di Serie A (4 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte); per trovare una striscia più lunga senza ripetere lo stesso esito bisogna tornare a periodo tra gennaio e maggio 1997, quando i bianconeri arrivarono a 13 incontri (7 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta)
La Juventus ha pareggiato l'ultimo match contro la Fiorentina in campionato e nel 2026 solo una volta ha registrato due pareggi di fila in Serie A: tra fine aprile e inizio maggio (contro Milan ed Hellas Verona in quel caso)
La Juventus ha guadagnato 22 punti sui 24 possibili considerando le ultime otto partite contro squadre neopromosse in Serie A (7 vittorie, 1 pareggio), segnando 21 gol nel periodo (2.6 di media) e subendo solo una rete nelle sei gare più recenti contro queste formazioni
La Juventus non ha mai perso in 14 gare casalinghe contro il Venezia in Serie A (11 vittorie, 3 pareggi); tra le formazioni attualmente nel massimo campionato, i lagunari sono solo una delle due squadre contro cui i bianconeri sono sempre rimasti imbattuti in partite interne nel torneo, insieme al Frosinone (2 vittorie, 1 pareggio)
La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 14 sfide contro il Venezia in Serie A (11 vittorie, 3 pareggi), con l'ultimo successo dei lagunari contro i bianconeri che risale al 15 aprile 1962 (3-0 al Penzo)
Buongiorno a tutti. La domenica di Serie A si apre con la sfida delle 12.30 tra Juventus e Venezia. Avviciniamoci insieme al fischio d'inizio del match