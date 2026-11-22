Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 12^ giornataguida tv
Oggi, domenica 22 novembre, si scende in campo per la 12^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Milan-Frosinone su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato
La domenica della 12^ giornata di campionato inizia alle 12.30 con Juventus-Venezia e alle 15.00 vede Bologna-Udinese e Sassuolo-Genoa. Alle 18.00 il Milan affronta il Frosinone su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti dai campi sono a cura di Peppe Di Stefano e Marco Nosotti. Chiude la domenica, alle 20.45, Atalanta-Inter.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport, condotto da Sara Benci con Federico Zancan e Giancarlo Marocchi. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Alessandro Costacurta e Angelo Carotenuto. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica, con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Paolo Assogna e Luca Marchetti. Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis.
Serie A, la programmazione di oggi
Domenica 22 novembre
- dalle 12.00: Casa dello Sport con Sara Benci, Federico Zancan e Giancarlo Marocchi
- ore 12.30: Juventus-Venezia su DAZN 1
- ore 15.00: Bologna-Udinese su DAZN 1
- ore 15.00: Sassuolo-Genoa su DAZN 1
- dalle 15.30: Sunday Football con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Alessandro Costacurta e Angelo Carotenuto
- ore 18.00: MILAN-FROSINONE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo. Inviati Peppe Di Stefano e Marco Nosotti
- dalle 20.45: Campo Aperto Domenica con Leo Di Bello, Dario Massara, Paolo Assogna e Luca Marchetti
- ore 20.45: Atalanta-Inter su DAZN
- dalle 20.00 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Luca, Di Canio e Stefano De Grandis