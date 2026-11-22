La domenica della 12^ giornata di campionato inizia alle 12.30 con Juventus-Venezia e alle 15.00 vede Bologna-Udinese e Sassuolo-Genoa. Alle 18.00 il Milan affronta il Frosinone su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti dai campi sono a cura di Peppe Di Stefano e Marco Nosotti. Chiude la domenica, alle 20.45, Atalanta-Inter.