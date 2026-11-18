Conte: "Prima o poi il cerchio con la Juve si chiuderà. Già due volte vicino a tornare"juventus
Senza troppi giri di parole, Antonio Conte apre a un possibile ritorno alla Juventus: "Prima o poi quel cerchio si dovrà chiudere", ha dichiarato l'allenatore a 'Cronache di Spogliatoio'. Un'occasione già sfiorata due volte: "La prima quando i bianconeri scelsero Maurizio Sarri: io ero senza squadra e andai all'Inter. La seconda quando arrivò Giuntoli che decise di puntare su Thiago Motta"
"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Prendiamo in prestito 'Amici mai' di Antonello Venditti perché quando si parla di Antonio Conte e Juventus la citazione sembra calzare a pennello. Soprattutto dopo le ultime dichiarazioni dell'allenatore che, a Cronache di Spogliatoio, ha aperto a un possibile ritorno: "Penso che prima o poi il cerchio con la Juventus dovrà chiudersi. So di aver lasciato qualcosa". Un ritorno già sfiorato in due occasioni: "La prima quando la Juventus scelse Maurizio Sarri: io ero libero e alla fine andai all'Inter. La seconda quando arrivò Giuntoli, che decise di puntare su Thiago Motta: in quel caso finii al Napoli". Per ritrovarsi, però, servono le condizioni giuste, sicuramente non semplici: "Io devo essere libero e la Juventus deve essere alla ricerca di un allenatore".
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"Non scendo a compromessi"
Nel corso dell'intervista ha svelato anche un retroscena che fa capire bene la personalità di Conte: "Dopo Bari potevo diventare l'allenatore della Juve. C'erano tanti attaccanti e dissi che servivano degli esterni, ma loro presero Diego nonostante sapessero bene che avrei fatto il 4-2-4". Le trattative erano già avanzate tanto che Conte era stato invitato a Roma in occasione della finale di Champions League tra Barcellona e Manchester United: "Entrai in quell'incontro da allenatore della Juventus. Mi dissero che Diego voleva giocare con il 4-3-1-2: qualsiasi altro allenatore avrebbe detto di sì, ma io non scendo a compromessi. Dissi alla società che se un calciatore doveva decidere come giocare, allora non ero l'allenatore giusto. Uscii da quell'incontro consapevole che non sarei diventato l'allenatore della Juventus".
La carriera di Conte e i trofei vinti con la Juve
La storia di Antonio Conte con la Juventus inizia prima da calciatore, con 13 trofei conquistati tra cui cinque scudetti e la Champions League del 1996, e poi da allenatore a partire dal 2011. In tre stagioni scoi bianconeri ha vinto tre scudetti consecutivi e due Supercoppe italiane. Nella storia il primo campionato, chiuso da imbattuto, e l'ultimo, terminato con il record di 102 punti. Poi l'addio nel luglio 2014, a ritiro già iniziato. Un capitolo che, ascoltando le sue parole, potrebbe non essere ancora chiuso.