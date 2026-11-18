Senza troppi giri di parole, Antonio Conte apre a un possibile ritorno alla Juventus: "Prima o poi quel cerchio si dovrà chiudere", ha dichiarato l'allenatore a 'Cronache di Spogliatoio'. Un'occasione già sfiorata due volte: "La prima quando i bianconeri scelsero Maurizio Sarri: io ero senza squadra e andai all'Inter. La seconda quando arrivò Giuntoli che decise di puntare su Thiago Motta" CONTE A TORINO PER LE ATP FINALS

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Prendiamo in prestito 'Amici mai' di Antonello Venditti perché quando si parla di Antonio Conte e Juventus la citazione sembra calzare a pennello. Soprattutto dopo le ultime dichiarazioni dell'allenatore che, a Cronache di Spogliatoio, ha aperto a un possibile ritorno: "Penso che prima o poi il cerchio con la Juventus dovrà chiudersi. So di aver lasciato qualcosa". Un ritorno già sfiorato in due occasioni: "La prima quando la Juventus scelse Maurizio Sarri: io ero libero e alla fine andai all'Inter. La seconda quando arrivò Giuntoli, che decise di puntare su Thiago Motta: in quel caso finii al Napoli". Per ritrovarsi, però, servono le condizioni giuste, sicuramente non semplici: "Io devo essere libero e la Juventus deve essere alla ricerca di un allenatore". Potrebbe interessarti Conte: "Vorrei far risplendere un club appannato"

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"Non scendo a compromessi" Nel corso dell'intervista ha svelato anche un retroscena che fa capire bene la personalità di Conte: "Dopo Bari potevo diventare l'allenatore della Juve. C'erano tanti attaccanti e dissi che servivano degli esterni, ma loro presero Diego nonostante sapessero bene che avrei fatto il 4-2-4". Le trattative erano già avanzate tanto che Conte era stato invitato a Roma in occasione della finale di Champions League tra Barcellona e Manchester United: "Entrai in quell'incontro da allenatore della Juventus. Mi dissero che Diego voleva giocare con il 4-3-1-2: qualsiasi altro allenatore avrebbe detto di sì, ma io non scendo a compromessi. Dissi alla società che se un calciatore doveva decidere come giocare, allora non ero l'allenatore giusto. Uscii da quell'incontro consapevole che non sarei diventato l'allenatore della Juventus".