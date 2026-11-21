Serie AGiornata 12 - sabato 21 novembre 2026Giornata 12 - sab 21 nov
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Napoli-Torino 1-0: video, gol e highlights
Al Napoli basta McTominay per tornare a vincere e prepararsi al meglio alla trasferta di Champions contro il Manchester City (martedì alle 21 in diretta su Sky). Lo scozzese impegna Perri in avvio, poi il portiere granata salva anche su Hojlund. Il Torino risponde con una traversa di Mandragora, ma nella ripresa il Napoli torna a premere e trova la rete, ispirata da Lang (ancora fischiato al suo ingresso in campo). Ancora un infortunio per Allegri, che perde Vergara (problema alla coscia)