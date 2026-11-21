Serie AGiornata 12 - sabato 21 novembre 2026Giornata 12 - sab 21 nov
Fine
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Parma-Roma 1-5: quattro gol di Malen. Reti di Elphege e Mora
Malen segna quattro volte al Tardini e i giallorossi restano a -2 dalla capolista Lazio. Emiliani pericolosi in avvio con Troilo ed Elphege, ci prova anche Touré murato da Balerdi. Super Svilar su Fabbian. A segno Malen al 39', ma dopo l'intervallo Elphege salta Balerdi e pareggia. Uno-due della Roma in tre minuti: l'olandese sfrutta il liscio di Troilo, si ripete ancora Mora. E Malen si regala il poker con altri due gol