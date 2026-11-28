Inter-Genoa, il risultato in diretta LIVE
Il sabato di A si chiude a San Siro. In avvio Carlos Augusto colpisce il palo con un tiro dal limite, poi Genoa vicinissimo al vantaggio due volte in un minuto, con due colpi di testa di Osmajic su cui Provedel si supera. Alla mezz'ora sblocca Lautaro su assist di Diouf, al 40' raddoppia Thuram, nel recupero prima dell'intervallo tris di Sucic su rigore. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
in evidenza
Tre gol su rigore in 6 giorni per Sucic
Tre gol in sei giorni per Sucic, sempre a segno dal dischetto contro Atalanta, Stoccarda e Genoa, e sempre con il "saltello" con cui li calcia per spiazzare il portiere (ma tutti in modo diverso: a sinistra, centrale, a destra)
Cosa è successo nel primo tempo
Un palo dell'Inter con Carlos Augusto al 13', ma poi è il Genoa a spaventare l'Inter, con Provedel chiamato a due parate super su Osmajic nel giro di un minuto (tra il 24' e il 25'): due colpi di testa da pochi passi e due riflessi del portiere nerazzurro che salva i suoi. L'Inter allora viene fuori: al 29' Diouf da destra mette al centro per la girata di Lautaro che si stacca dal marcatore e fa 1-0; al 40' ancora Lautaro con un tiro sporcato e palla che finisce sul piede di Thuram, bravo a girarsi e fare 2-0; nel recupero, subito dopo un gol annullato a Dimarco, il 3-0 di Sucic su rigore
Lautaro-Thuram-Sucic: 3-0 Inter dopo il primo tempo
Sucic non sbaglia, 3-0 Inter
45'+3 - Rigore col saltello alla Jorginho e palla a destra dopo aver mandato il portiere a sinistra
Rigore per l'Inter
45'+1 - Subito dopo l'annuncio del gol annullato, l'Inter attacca immediatamente l'area di rigore con cattiveria. Fallo di Otoa su Barella e rigore
Annullato il 3-0 a Dimarco
44' - Altra folata dell'Inter, che da destra trova in area Lautaro, la cui girata di destro viene sporcata. Palla che finisce sul lato sinistro dell'area piccola, precisa sul sinistro di Dimarco che da due passi mette dentro. Ma dopo la revisione del Var la rete è annullata per fuorigioco proprio di Dimarco
Raddoppia l'Inter, gol di Thuram
40' - Bisseck lancia in profondità per Lautaro che scatta ed entra in area, ma viene chiuso al momento del tiro. Dal rimpallo la palla finisce a Thuram, nel cuore dell'area, che spalle alla porta si gira e con un tocco lento ma preciso batte il portiere
Lautaro a -1 da "Veleno" Lorenzi
E adesso Lautaro è a un solo gol da Benito Lorenzi e dal suo secondo posto nella classifica dei migliori marcatori interisti di tutti i tempi in Serie A
Inter in vantaggio! Segna Lautaro
29' - Sblocca il solito Lautaro. L'Inter sorprende il Genoa e riparte bene. Palla allargata a destra per Diouf che mette in mezzo una palla tesa, per la girata di destro di Lautaro
28' - Pestone di Carlos Augusto su Ellertsson quando il Genoa sta andando in ripartenza. Il contropiede si chiude con un sinistro altissimo tentato da Messias, ma a fine azione Ayroldi mostra il giallo a Carlos Augusto
Ancora Osmajic-Provedel!
25' - Si rinnova il duello! Altra occasione enorme per il Genoa e Provedel che salva ancora l'Inter. Messias con una parabola d'esterno morbidissima va in verticale pescando in area, davanti alla porta, Osmajic, che di testa prolunga. Altro riflesso di Provedel
Che parata di Provedel su Osmajic!
24' - Cross da sinistra di Mitaj, Akanji si perde Osmajic che alle sua spalle schiaccia il pallone di testa da pochi metri. Provedel fantastico nel riflesso, va giù velocissimo e para con la mano aperta
23' - Osmajic di tacco appoggia liberando al tiro Messias che dal limite è un po' frettoloso e strozza il mancino: tiro che termina addirittura in fallo laterale
17' - Jones e Lautaro triangolano bene in area, l'inglese viene fermato in maniera pulita quando si sta spostando la palla per il tiro (va giù ma non c'è fallo); il Genoa riparte e Barella ferma l'azione con un fallo. Giallo per lui
Palo di Carlos Augusto
13' - Tiro dal limite dell'area col destro, rasoterra, e palla che va sul palo esterno alla destra del portiere
Occasione per Dimarco
12' - Prima palla-gol per l'Inter che con un'accelerazione di Barella si incunea per poi allargare a sinistra in area per Dimarco: finta di tiro col sinistro, sterzata e conclusione di destro che viene deviata in angolo
9' - E sono tre gli angoli consecutivi del Genoa. Mitaj mette un paio di ottimi palloni da corner costringendo sempre la difesa nerazzurra a concedere un nuovo giro dalla bandierina ai rossoblù
8' - il primo corner della partita, a sorpresa, lo guadagna il Genoa. Messias libera Wiafe che innesca la corsa di Traore, in contropiede. Chiuso al momento del cross, ma è chiaro il copione: Genoa che attende e cerca di sfruttare le occasioni in ripartenza
4' - L'Inter si piazza sulla trequarti e ha iniziato una sorta di assedio con il Genoa in blocco basso e difesa praticamente a 5
2' - Palleggia l'Inter, che fa girare il pallone mantenendo il possesso senza forzare la ricerca della profondità. E il Genoa attende ordinato
Il Genoa fa la foto di squadra mostrando la maglia di Lorenzo Colombo, che si è rotto il crociato nella partita contro il Sassuolo: stagione praticamente finita per lui
Squadre in campo!
L'arbitro Ayroldi precede le squadre che entrano ora a San Siro. Lautaro di nuovo titolare è il capitano dell'Inter; Vasquez quello del Genoa
Squadre pronte all'ingresso in campo
- INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; L. Martinez, Thuram. All. Chivu
- GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vásquez; Ehizibue, Wiafe, Traorè, Mitaj; Ellertsson, Messias; Osmajic. All. De Rossi
Il "De Rossi presidente" in "Radici"
A proposito di De Rossi, l'allenatore del Genoa è protagonista di 'Radici', la docuserie che racconta il suo ritorno da presidente all'Ostiamare, la squadra in cui giocava da bambino e che ha acquistato nel 2025 dopo l’esonero alla Roma. Prodotta da DDR Media e Damocle, in collaborazione con Sky, la docuserie è visibile su Sky e in streaming su Now.
De Rossi a Sky: "Voglio una squadra che non aspetti la mazzata"
Anche Daniele De Rossi ha parlato a Sky prima del via: "Con Chivu ho un ottimo rapporto" (i due sono stati compagni nella Roma). "Come si affronta l'Inter? Se avessi la soluzione avrei vinto le altre volte che l'ho affrontata e invece ho sempre perso. So di cosa ha bisogno la mia squadra però: di non aspettare la mazzata, ma aggredire l'avversario anche rischiando un pochino. Dovremo lavorare col blocco basso e fare una grande partita di intensità sperando che loro non facciano il 100% delle loro potenzialità. Ostigard? Pensavamo fosse una cosa più lieve, starà ancora un paio di giorni in ospedale"
Chivu a Sky: "Gestiamo i minutaggi in attacco"
Ecco Cristian Chivu a Sky prima del fischio d'inizio: "Dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista per dare consistenza al campionato". Sul ritorno di Lautaro e della ThuLa: "Abbiamo solo tre attaccanti sani in questo momento: Pio e Thuram hanno fatto bene nell'ultimo periodo, dobbiamo gestire i minutaggi. Oggi la scelta è questa, probabilmente sarà diversa martedì (in Coppa Italia, sempre contro il Genoa, ndr) e lo sarà anche sabato prossimo (col Frosinone, ndr)". "Se ho pensato a Stankovic titolare? E' sempre un'ipotesi e lo faremo vedere prima o poi. Abbiamo tante soluzioni a disposizione e si sceglie in base alla partita, agli equilibri e a quello che vogliamo fare"
Ora su Sky il prepartita in attesa della diretta
E intanto la Lazio ha vinto ancora
2-1 sul Torino per la squadra di Gattuso, che resta in vetta alla classifica. L'Inter, con una vittoria, potrebbe scavalcare momentaneamente la Roma e portarsi al secondo posto (i giallorossi domani sfidano il Monza alle 18)
La classifica della Serie A 2026-2027Vai al contenuto
Contusione per Josep Martinez; Bastoni a San Siro con la squadra
Bastoni, che si è infortunato durante la gara con lo Stoccarda (fuori tre settimane), ha scelto di seguire ugualmente i compagni ed è presente a San Siro. Oltre a lui, Chivu non può contare nemmeno su Josep Martinez, a causa dei postumi di una contusione alla coscia
Inter, l'esito degli esami effettuati da BastoniVai al contenuto
Genoa, le scelte di De Rossi
De Rossi deve fare a meno di Ostigard: al suo posto in mezzo alla difesa gioca Otoa. Davanti la coppia di trequartisti Ellertsson e Messias alle spalle di Osmajic. A sinistra c’è Mitaj dal 1’, in mezzo con Traore gioca Wiafe
- GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vásquez; Ehizibue, Wiafe, Traorè, Mitaj; Ellertsson, Messias; Osmajic. All. De Rossi
Inter, le scelte di Chivu
Chivu ne cambia 5 rispetto alla vittoria con lo Stoccarda in Champions. A partire dal portiere, con Provedel titolare al posto di Josep Martinez (contusione a una coscia). In attacco torna dal 1' Lautaro, che fa coppia con Thuram. Per sostituire Bastoni, che si è infortunato mercoledì sera, arretra Carlos Augusto in difesa, con Dimarco che torna titolare largo a sinistra, mentre a destra si rivede Diouf. A centrocampo, con i confermati Barella e Sucic (in regia),
- INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; L. Martinez, Thuram. All. Chivu
L'Inter è imbattuta nelle ultime 14 sfide di Serie A contro il Genoa (11 vittorie, 3 pareggi); tra le squadre attualmente nel massimo campionato, solo contro l'Atalanta (16) i nerazzurri vantano una striscia aperta senza sconfitte più lunga.
L'Inter ha vinto tutte le ultime 12 partite casalinghe di Serie A contro il Genoa, mantenendo la porta inviolata in 10 di queste occasioni e subendo appena due gol; nella storia del massimo campionato, i nerazzurri hanno registrato una striscia di successi interni consecutivi più lunga solo contro il Como (15).
L'Inter ha segnato in tutte le ultime 22 partite di Serie A, realizzando 57 gol per una media di 2.6 a incontro; i nerazzurri non registrano una striscia realizzativa più lunga dal periodo tra maggio 2024 e febbraio 2025, quando andarono a segno per 25 gare di fila.
L'Inter ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe di Serie A segnando sempre almeno due gol; i nerazzurri non registrano una striscia di successi interni più lunga da quella di nove gare consecutive tra ottobre 2023 e marzo 2024, mentre per trovare una serie più lunga di partite casalinghe con almeno due gol all'attivo bisogna tornare al periodo tra l'ottobre 2016 e il febbraio 2017 (otto in quel caso).
Il Genoa ha vinto cinque delle ultime sette partite di Serie A (2 sconfitte), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 21 gare disputate nel massimo campionato (5 vittorie, 4 pareggi, 12 sconfitte).
Il Genoa ha vinto due trasferte consecutive in Serie A per la prima volta da novembre-dicembre 2024; l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato tre successi fuori casa di fila nella competizione risale a ottobre-novembre 2014.
Il Genoa ha segnato il 77% dei propri gol nel primo tempo in questa Serie A (10 su 13), la percentuale più alta tra tutte le squadre dei cinque maggiori campionati europei. Sul fronte opposto, l'Inter ha subito il 29% delle proprie reti nei primi 15 minuti di gioco (cinque su 17), una percentuale inferiore solo a quelle di Brighton (33%), Ipswich Town e Mainz (entrambi 32%) nei cinque principali tornei continentali.
Francesco Pio Esposito (21 anni e 147 giorni) è il quarto giocatore più giovane a superare quota 12 gol in Serie A con l'Inter nell'era dei tre punti a vittoria, dietro a Mario Balotelli (19 anni e 78 giorni), Obafemi Martins (20 anni e 17 giorni) e Ronaldo (21 anni e 146 giorni). In caso di doppietta, il classe 2005 (21 anni e 153 giorni il giorno di questo match) salirebbe al terzo posto tra i più giovani a raggiungere quota 15 reti con i nerazzurri, superando Ronaldo, che ha tagliato questo traguardo a 21 anni e 159 giorni.
Milutin Osmajic ha segnato sei gol nelle sue prime 12 presenze in Serie A; tra i giocatori esordienti nell'era dei tre punti a vittoria, solo Diego Milito (11 nel 2008/09) e Krzysztof Piatek (10 nel 2018/19) hanno realizzato più reti nelle prime 13 partite stagionali del Genoa nel massimo campionato.