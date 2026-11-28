Ecco Cristian Chivu a Sky prima del fischio d'inizio: "Dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista per dare consistenza al campionato". Sul ritorno di Lautaro e della ThuLa: "Abbiamo solo tre attaccanti sani in questo momento: Pio e Thuram hanno fatto bene nell'ultimo periodo, dobbiamo gestire i minutaggi. Oggi la scelta è questa, probabilmente sarà diversa martedì (in Coppa Italia, sempre contro il Genoa, ndr) e lo sarà anche sabato prossimo (col Frosinone, ndr)". "Se ho pensato a Stankovic titolare? E' sempre un'ipotesi e lo faremo vedere prima o poi. Abbiamo tante soluzioni a disposizione e si sceglie in base alla partita, agli equilibri e a quello che vogliamo fare"