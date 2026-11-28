Serie AGiornata 13 - sabato 28 novembre 2026Giornata 13 - sab 28 nov
Fine
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Torino-Lazio 1-2: gol di Provstgaard, Isaksen e Adams
La squadra di Gattuso si conferma capolista in solitaria anche nella 13^ giornata aspettando le risposte di Roma e Inter. In avvio strepitoso Mandas su Simeone e Vlasic. Dall'altra parte Perri si supera su Frattesi. Prima dell'intervallo micidiale uno-due dei biancocelesti: al 42' Provstgaard la sblocca di testa, due minuti dopo raddoppia Isaksen. Nella ripresa Mandas salva ancora su Simeone (palo), ma nulla può al 62' su Adams. Pinamonti spreca nel finale