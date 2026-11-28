I nerazzurri dominano a San Siro e vincono senza problemi. Osmajic costringe Provedel a due grandi parate in un minuto, che scuotono l’Inter, in gol alla mezz’ora con Lautaro e 10’ dopo con Thuram. Prima dell’intervallo gol annullato a Dimarco e subito dopo Sucic fa 3-0 su rigore. Thuram trova la doppietta personale nella ripresa. In classifica l’Inter risponde alla vittoria della Lazio capolista scavalcando momentaneamente la Roma (impegnata domenica alle 18 contro il Monza, diretta su Sky)

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