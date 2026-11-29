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Sassuolo-Napoli 0-0, nessun gol per la squadra di Allegri
Termina senza reti al Mapei Stadium, dove la squadra di Allegri rallenta contro il Sassuolo che si rialza dopo 6 sconfitte consecutive. Poche chance nel primo tempo: Rrahmani chiude su Bowie, attento Muric su Lang. Nella ripresa Gilmour ci prova due volte, Muric si oppone a Rrahmani. Finale ricco di episodi: Esposito spreca di testa, nel recupero Caleta-Car tocca con la mano in area la girata di Lucca ma per Guida non c'è calcio di rigore per il Napoli