Gustavo Varela ha realizzato 11 gol nelle sue prime 11 presenze in Serie A e potrebbe diventare solo il secondo giocatore dall’inizio degli anni ‘60 a segnarne almeno 12 nelle prime 12, dopo Vincenzo Montella (12/12 tra il 1996 e il 1997). Più in generale sarebbe il sesto in assoluto a riuscirci, ma solo il secondo di nazionalità sportiva straniera dopo Gunnar Nordahl (14/12 nel 1949) - gli altri sono stati Altafini nel 1958 (12/12), Mario Astorri tra il 1946 e il 1947 (13/12) e Vinicio Viani nel 1933 (12/12).