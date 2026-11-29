Gustavo Varela ha realizzato 11 gol nelle sue prime 11 presenze in Serie A e potrebbe diventare solo il secondo giocatore dall’inizio degli anni ‘60 a segnarne almeno 12 nelle prime 12, dopo Vincenzo Montella (12/12 tra il 1996 e il 1997). Più in generale sarebbe il sesto in assoluto a riuscirci, ma solo il secondo di nazionalità sportiva straniera dopo Gunnar Nordahl (14/12 nel 1949) - gli altri sono stati Altafini nel 1958 (12/12), Mario Astorri tra il 1946 e il 1947 (13/12) e Vinicio Viani nel 1933 (12/12).
Roma-Monza, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Gasperini deve rispondere alle vittorie di Lazio e Inter: si affida al trio Soulé-Mora-Malen, con Dybala in panchina, al giovane Lulli sulla fascia destra e a Balerdi in difesa al posto di Mancini. Il Monza dell'ex Juric schiera Pessina in mediana e il trio offensivo con Dany Mota, Robinson e il bomber Varela. Torna Tornqvist in porta. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Pessina, Colombo, Mangas; Mota, Robinson; Varela. All. Juric
Le scelte di Juric
Si poteva ipotizzare un atteggiamento più prudente da parte dell'allenatore biancorosso, che invece non arretra di un millimetro: tridente pesante con Dany Mota, Robinson e Gustavo Varela. A centrocampo capitan Pessina affianca Colombo, sulle fasce Mangas e Birindelli. Difesa con Kouadio, Goglichidze e Carboni a protezione di Tornqvist, di rientro al posto di Thiam, titolare invece lunedì nella vittoria contro la Fiorentina
Le scelte di Gasperini
L'allenatore giallorosso decide di dare ancora fiducia a Soulé, uno degli uomini più in forma in questo inizio di stagione, nel tridente con Mora e Malen. Parte dalla panchina Dybala. In difesa c'è Balerdi e non Mancini assieme a Ndicka ed Hermoso. In porta, ovviamente, Svilar. Mediana affidata alla coppia Cristante-Koné con Lulli e Wesley a spingere sulle fasce.
Donyell Malen ha già eguagliato il record di gol realizzati da un giocatore della Roma in Serie A in un singolo anno solare: 26 nel 2026, come Pedro Manfredini nel 1960. Inoltre, il classe 1999 si trova a due sole reti di distanza dalle 28 messe a segno in campionato nel 1992 da Marco Van Basten: record in un anno per un giocatore olandese nella storia del torneo
La Roma è la squadra che ha recuperato più possessi nell'ultimo terzo di campo in questa Serie A (67), più del doppio rispetto al Monza (33), terzultimo in questa particolare classifica (meglio solo dei 32 del Parma e dei 28 del Cagliari). Tuttavia, i brianzoli (tre) hanno segnato un gol in più dei capitolini (due) a seguito di un recupero offensivo nel torneo in corso
Il Monza ha vinto solo una delle ultime 21 trasferte disputate in Serie A (3 pareggi, 17 sconfitte). L'unica eccezione è stata il 2-1 contro l'Udinese dell'11 maggio 2025 (reti di Gianluca Caprari e Keita Baldé per i brianzoli, Lorenzo Lucca per i friulani)
Dopo il 3-0 inflitto alla Fiorentina, il Monza potrebbe vincere due match di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2024 (contro Genoa e Cagliari), mentre l'ultima volta che i brianzoli hanno registrato almeno due clean sheet consecutivi nel torneo risale al periodo tra gennaio e febbraio 2024 (tre contro Sassuolo, Udinese ed Hellas Verona). In entrambi i casi in panchina sedeva Raffaele Palladino
Prima della Roma (36+6) in questa stagione, solo il Torino nel 1947/48 (37+6) era riuscito sia a segnare più di 35 reti, sia a registrare più di cinque clean sheet nelle prime 12 gare di un singolo campionato di Serie A. Inoltre, tra le squadre che hanno tenuto la porta inviolata almeno sette volte dopo 13 partite stagionali nel torneo, nessuna ha mai realizzato più di 30 marcature nel parziale
La Roma - che in precedenza non era mai arrivata a 30 reti a questo punto del torneo - ha segnato 36 gol in queste prime 12 giornate: meno solo delle 51 del Barcellona nei maggiori cinque campionati europei in corso. Dall'inizio degli anni '60, solo la Juventus nel 2017/18 (37) ha fatto meglio dopo 13 gare stagionali in Serie A
La Roma è ancora imbattuta in questa Serie A (9 vittorie, 3 pareggi) e solo due volte nella propria storia ha evitato la sconfitta in tutte le prime 13 gare stagionali nel massimo campionato: nel 2003/04 e nel 2013/14 (10 vittorie, 3 pareggi in entrambi i casi). Considerando anche la fine della scorsa stagione, i giallorossi non perdono da 19 match di fila nel torneo (15 vittorie, 4 pareggi) e potrebbero arrivare a 20 per la prima volta dal periodo tra gennaio e settembre 2016, con Luciano Spalletti in panchina
La Roma ha vinto tutti i tre match casalinghi contro il Monza in Serie A - con un punteggio complessivo di 8-0 - e solo contro una squadra i giallorossi hanno registrato quattro successi su quattro con annesso clean sheet nei prime quattro confronti interni in assoluto nel massimo campionato: contro la Triestina, tra marzo 1930 e ottobre 1932 (5-0, 3-0, 1-0 e 4-0 in quel caso).
La Roma è imbattuta in sei precedenti contro il Monza in Serie A (4 vittorie, 2 pareggi) e se dovesse evitare la sconfitta anche in questa sfida, i brianzoli diventerebbero la squadra più affrontata dai giallorossi tra quelle contro cui non hanno mai perso. Attualmente sei match su sei senza sconfitte nel torneo anche contro Crotone, Frosinone, Lecco, Reggiana e Spezia
Buonasera a tutti. La domenica della 13^giornata di Serie A prosegue con la sfida dell'Olimpico tra Roma e Monza. Avviciniamoci al fischio d'inizio delle 18 con statistiche sul match e sulle due squadre