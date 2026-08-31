Seconda vittoria per l'Atalanta, che prosegue la sua marcia a punteggio pieno. Tra i nerazzurri brillano chi crea, cioè Samardzic, autore della rete decisiva al 96°, e chi conserva, cioè Carnesecchi, ancora impeccabile. Entrambi meritano 7, ma il titolo di Mvp va a Samardzic. Nel Bologna Skorupski paga l'indecisione sul gol, piacciono il dinamismo di Ferguson e l'inventiva di Bernardeschi. Le pagelle di Dario Massara
ATALANTA-BOLOGNA: CRONACA E HIGHLIGHTS - MERCATO LIVE: JUVE – MILAN – ROMA – ALTRE NEWS