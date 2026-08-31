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Atalanta-Bologna 1-0, le pagelle della partita di Serie A

Serie A

Seconda vittoria per l'Atalanta, che prosegue la sua marcia a punteggio pieno. Tra i nerazzurri brillano chi crea, cioè Samardzic, autore della rete decisiva al 96°, e chi conserva, cioè Carnesecchi, ancora impeccabile. Entrambi meritano 7, ma il titolo di Mvp va a Samardzic. Nel Bologna Skorupski paga l'indecisione sul gol, piacciono il dinamismo di Ferguson e l'inventiva di Bernardeschi. Le pagelle di Dario Massara

ATALANTA-BOLOGNA: CRONACA E HIGHLIGHTS - MERCATO LIVE: JUVEMILANROMAALTRE NEWS

Pagelle
Atalanta
Marco Carnesecchi
voto 7
Marco Carnesecchi
Atalanta
Davide Zappacosta
voto 5.5
Davide Zappacosta
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Atalanta
Odilon Kossounou
voto 5.5
Odilon Kossounou
Atalanta
Giorgio Scalvini
voto 6
Giorgio Scalvini
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Atalanta
Sead Kolasinac
voto 5.5
Sead Kolasinac
Atalanta
Mario Pasalic
voto 5
Mario Pasalic
Atalanta
Gianluca Gaetano
voto 6
Gianluca Gaetano
Atalanta
Éderson José Éderson
voto 5.5
Éderson José Éderson
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Atalanta
Charles De Ketelaere
voto 5
Charles De Ketelaere
Atalanta
Gianluca Scamacca
voto 5.5
Gianluca Scamacca
pubblicità
Atalanta
Giacomo Raspadori
voto 5.5
Giacomo Raspadori
I subentrati
5.5
7
6
6
S.V.
All. Sarri 6
Bologna
Lukasz Skorupski
voto 4.5
Lukasz Skorupski
Bologna
Emil Holm
voto 6
Emil Holm
pubblicità
Bologna
Eivind Helland
voto 6.5
Eivind Helland
Bologna
Torbjørn Heggem
voto 6.5
Torbjørn Heggem
pubblicità
Bologna
Rahim Alhassane
voto 6
Rahim Alhassane
Bologna
Tommaso Pobega
voto 6
Tommaso Pobega
Bologna
Lewis Ferguson
voto 6.5
Lewis Ferguson
Bologna
Federico Bernardeschi
voto 6.5
Federico Bernardeschi
pubblicità
Bologna
Jens Odgaard
voto 6
Jens Odgaard
Bologna
Nicolò Cambiaghi
voto 6.5
Nicolò Cambiaghi
pubblicità
Bologna
Roberto Piccoli
voto 5
Roberto Piccoli
I subentrati
6
5.5
6
S.V.
5.5
All. Tedesco 6.5

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