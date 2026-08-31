La Roma è l'unica squadra contro cui Lassana Coulibaly ha servito più di un assist in Serie A: due; autore di un passaggio vincente anche nello scorso incontro con il Venezia, nel corso della prima giornata il centrocampista del Lecce ha anche registrato tre dribbling positivi (nessun centrocampista ha fatto meglio), recuperato otto palloni (meno solo di Bakola 10 e Matic 9 tra i centrocampisti) e affrontato 16 duelli (meno solo di Nico Paz tra i centrocampisti, 22)