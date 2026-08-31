Lecce-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Una Roma in formato super dopo la prima giornata di campionato in cui ha vinto 4-0 sulla Fiorentina con tre gol di Malen affronta il Lecce. Gasperini conferma Lulli e manda in campo Soulé alle spalle di Dybala e Malen. Di Francesco con Coulibaly sulla trequarti alle spalle di Geubbels. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW alle 18.30. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
LECCE (3-4-2-1): Falcone; Gaspar, Siebert, Thiago Gabriel; Veiga, Ngom, Gorter, Ndaba; Pierotti, Coulibaly; Geubbels. All. Di Francesco
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Soulé; Dybala, Malen. All. Gasperini
in evidenza
Il Lecce si prepara alla sfida con la Roma
La formazione della Roma in grafica
La formazione del Lecce in grafica
Tra le squadre affrontate almeno 35 volte in Serie A, il Lecce è quella contro cui la Roma ha la percentuale di gare con la porta inviolata più alta: 45%, cioè 18 clean sheet su 40 incontri.
Lecce, le scelte di formazione
Di Francesco si affida a Coulibaly sulla trequarti con Pierotti alle spalle di Geubbels. Difesa a tre con Gaspar, Siebert e Thiago Gabriel. Ndaba a sinistra e Veiga a destra
La Roma ha perso solo il 5% delle partite di Serie A contro il Lecce (2/40), la percentuale minima considerando le squadre affrontate più di sei volte nella competizione dai capitolini.
Roma, le scelte di formazione
Gasperini conferma il giovane Lulli sulla corsia di destra, gioca Soulé alle spalle di Dybala e Malen con Mora in panchina. Koné sta bene e gioca con Cristante, solito trio difensivo con Mancini, Ndicka e Hermoso
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Le formazioni ufficiali
LECCE (3-4-2-1): Falcone; Gaspar, Siebert, Thiago Gabriel; Veiga, Ngom, Gorter, Ndaba; Pierotti, Coulibaly; Geubbels. All. Di Francesco
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Soulé; Dybala, Malen. All. Gasperini
Statistiche e curiosità
Il Lecce ha perso 28 delle 40 partite giocate contro la Roma in Serie A (2 vittorie, 10 pareggi), soltanto contro l’Inter, i salentini hanno registrato più sconfitte (32) nel massimo campionato. Inoltre, sono 85 le reti incassate dai pugliesi contri i capitolini nel torneo: meno solo di quelle subite anche in questo caso contro i nerazzurri (94).
Roma, tre vittorie con clean sheet nelle ultime tre con il Lecce
La Roma ha vinto tenendo la porta inviolata tutte le ultime tre sfide contro il Lecce in Serie A, l'unica avversaria negli ultimi 15 anni contro cui i giallorossi hanno registrato più successi consecutivi senza subire nemmeno un gol è stata il Crotone, tra il 2016 e il 2018.
Lecce sempre vittorioso nelle ultime tre di Serie A
Il Lecce ha vinto le ultime tre partite giocate in Serie A (due nello scorso torneo e nella prima giornata del 2025/26 contro il Venezia): i salentini non hanno mai trovato più successi consecutivi nella loro storia nella competizione.
Lecce, una sola vittoria casalinga con la Roma in Serie A
Il Lecce ha vinto solo una delle 20 gare casalinghe contro la Roma in Serie A (8 pareggi, 11 sconfitte): 4-2 il 7 aprile 2012, grazie alle doppiette di Luis Muriel e David Di Michele (gol di Bojan Krkic ed Erik Lamela per i giallorossi); quella è stata anche l'ultima occasione in cui giocatori della squadra salentina hanno trovato la via del gol al Via del Mare contro i capitolini nel torneo (un autogol della Roma e quattro partite a secco da allora).
Roma sempre vittoriosa nelle ultime sei di Serie A
La Roma ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A - le ultime cinque in chiusura del 2025/26 e l'esordio stagionale contro la Fiorentina; solo una volta negli ultimi 10 anni i giallorossi hanno registrato sette successi consecutivi in campionato: tra febbraio e marzo 2025, con Claudio Ranieri in panchina.
Lecce, per la prima volta può vincere entrambe le prime due di Serie A
Dopo il 2-0 contro il Venezia nella prima giornata, il Lecce può vincere le prime due gare stagionali per la prima volta in Serie A; tuttavia, i salentini hanno trovato il successo all'esordio stagionale in casa solo in uno dei gli ultimi sei massimi campionati, nel 2023/24, contro la Lazio.
Solo una volta nelle ultime 9 la Roma ha segnato più di 4 gol nelle prime due
La Roma ha vinto per 4-0 il match d'esordio in questo campionato: solo in una delle precedenti nove stagioni di Serie A ha realizzato più gol considerando le prime due gare giocate: sette reti nel 2021/22.
Roma, squadra che Di Francesco ha affrontato più volte
La Roma è la squadra che Eusebio Di Francesco ha affrontato più volte da allenatore in Serie A senza mai vincere: 16 sfide (3 pareggi, 13 sconfitte), perdendo tutte le 10 più recenti. Per lui 64 panchine nella competizione con i giallorossi (35 vittorie, 16 pareggi, 13 sconfitte tra il 2017 e il 2019) e 101 gettoni da giocatore (tra il 1997 e il 2001)
I numeri di Coulibaly contro la Roma
La Roma è l'unica squadra contro cui Lassana Coulibaly ha servito più di un assist in Serie A: due; autore di un passaggio vincente anche nello scorso incontro con il Venezia, nel corso della prima giornata il centrocampista del Lecce ha anche registrato tre dribbling positivi (nessun centrocampista ha fatto meglio), recuperato otto palloni (meno solo di Bakola 10 e Matic 9 tra i centrocampisti) e affrontato 16 duelli (meno solo di Nico Paz tra i centrocampisti, 22)
Malen a caccia di un record 'particolare'
Donyell Malen, autore di una tripletta nella prima giornata contro la Fiorentina, può diventare il secondo giocatore della Roma negli ultimi 65 anni capace di segnare almeno quattro gol nelle prime due gare dei giallorossi in una stagione di Serie A, dopo Vincenzo Montella nel 2004/05 (quattro).