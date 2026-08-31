Marten de Roon ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore della Roma ai canali ufficiali del club: "Sono super contento, un trasferimento in questa grande società è molto bello. Il centro sportivo è di alto livello. Gasperini mi ha cresciuto, ho un rapporto speciale con lui. Lo ringrazio tantissimo, mi ha portato al livello che sono ora. Voglio dimostrare in campo che darò tutto per la maglia, ora è il momento di ripagare la fiducia della società con i fatti".