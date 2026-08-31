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Calciomercato Roma, le news di oggi
- I nuovi arrivati De Roon e Balerdi subito convocati contro il Lecce
- Intanto i giallorossi provano a stringere per Luiz Henrique
- Robinio Vaz va all'Hull City in prestito con diritto di riscatto
- Su Soulé c'è il Fulham
- Ed El Aynaoui verso il Lipsia
- Il tabellone mercato della Roma
Le probabili formazioni di Lecce-Roma
Gasperini ha un unico dubbio sulla destra: Lulli o Molina, con il primo favorito. Robinio Vaz è sul mercato e non è stato convocato. Ci sono invece i neoarrivati Balerdi e De Roon così come Soulé (nonostante le voci su un suo possibile trasferimento last minute in Premier). Lecce-Roma lunedì 31 agosto alle 18.30 LIVE su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
Le probabili formazioni Lecce-RomaVai al contenuto
De Roon: "Voglio ripagare la fiducia del club con i fatti"
Marten de Roon ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore della Roma ai canali ufficiali del club: "Sono super contento, un trasferimento in questa grande società è molto bello. Il centro sportivo è di alto livello. Gasperini mi ha cresciuto, ho un rapporto speciale con lui. Lo ringrazio tantissimo, mi ha portato al livello che sono ora. Voglio dimostrare in campo che darò tutto per la maglia, ora è il momento di ripagare la fiducia della società con i fatti".
Roma, gli acquisti di calciomercato più costosi: Castro è 5°
L'acquisto di Santiago Castro entra di diritto tra i colpi più costosi nella storia dei giallorossi. Il 21enne argentino occuperà il quinto posto
Roma, Castro è nella top 5 dei colpi più costosi nella storiaVai al contenuto
Chi ha speso di più sul mercato: la Roma in top 10
Saldo totale di -109,2 milioni di euro tra acquisti e cessioni per i giallorossi:
Chi ha speso di più finora sul mercato: Tottenham 2°Vai al contenuto
Ziolkowski lascia la Roma e va al Monza
Jan Ziolkowski lascia la Roma. Il difensore polacco è stato ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto a favore del Monza.
Kessié torna all'Atalanta (la Roma ci aveva provato): il retroscena
Il retroscena dietro al ritorno di Kessié all'Atalanta, dopo che anche la Roma aveva provato a inserirsi nella corsa per l'ivoriano:
Kessié, la sorpresa in un blitz alla fine del giro del mondoVai al contenuto
Il futuro di Soulé
A salutare la Capitale, invece, potrebbe essere Matias Soulé, finito nel mirino del Fulham, cheha avviato i contatti per il cartellino dell'argentino: se dovesse essere venduto, la Roma potrebbe acquistare due esterni d'attacco. Intanto l'argentino è convocato per la sfida contro il Lecce.
Roma, gli altri nomi in lista per l'esterno d'attacco
Luiz Henrique non è l'unico nome in lista, ma non ci sono per il momento aperture significative da parte del Chelsea per Jamie Bynoe-Gittens, mentre lo Stoccarda ha rifiutato la prima offerta giallorossa (prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto condizionato a 35 milioni) per Jamie Leweling.
Gasperini: "De Roon porta personalità, colta l'occasione"
Roma, Robinio Vaz all'Hull City
Chiusa nella notte anche la trattativa che porta Robinio Vaz dalla Roma all'Hull City: 2 milioni per il prestito + 30 milioni di riscatto. Per questo motivo il giocatore non era stato inserito per questo tra i convocati di Lecce-Roma
Roma, Luiz Henrique mai così vicino
Non solo l'arrivo di De Roon. Da qui al termine del calciomercato, la Roma dovrà chiudere anche per un esterno d'attacco e salgono le quotazioni di Luiz Henrique dello Zenit. I giallorossi stanno trattando per un prestito da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 30. I giallorossi provano a stringere per il brasiliano
Gasperini sul mercato: "Mancano ancora un terzino e un attaccante esterno"
El Aynaoui al Lipsia: tutti i dettagli
Neil El Aynaoui è a un passo dal Lipsia in prestito per 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Il centrocampista marocchino si prepara quindi a lasciare la Capitale dopo soltanto una stagione.
Il saluto di De Roon all'Atalanta: "10 anni indimenticabili"
Intervenuto sul proprio profilo Instagram, il centrocampista olandese ha voluto salutare i tifosi nerazzurri e tutto il mondo Atalanta: "Cari atalantini, a unirci ci sono e ci saranno sempre 10 indimenticabili anni. Ci sono molte cose che voglio dirvi e presto ci sarà modo. Vi voglio bene. Marten".
Ufficiale anche Balerdi
La Roma ha ufficializzato l'acquisto di Leonardo Balerdi, nuovo rinforzo per la difesa. Operazione in prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Il centrale argentino classe 1999 indosserà la maglia numero 26
De Roon è un nuovo giocatore della Roma
Il club giallorosso ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Marten De Roon dall'Atalanta. Operazione a titolo definitivo, il giocatore indosserà la maglia numero 15. Arriva dall'Atalanta per circa 1 milione di euro di bonus. Il giocatore ha infatti chiesto la cessione e il club nerazzurro ha deciso, per riconoscenza, di lasciarlo partire praticamente a zero. Il centrocampistanella Capitaleritroverà Gian Piero Gasperini, suo allenatore per tanti anni all'Atalanta.