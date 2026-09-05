L'Inter è una delle tre squadre, insieme a Torino e Sassuolo, contro cui Rasmus Højlund non ha partecipato ad alcun gol in tre presenze in Serie A; tuttavia, l'attaccante ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime cinque gare di campionato (tre gol, due assist), eguagliando il bottino ottenuto nelle precedenti 18 partite nella competizione
Inter-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Il primo big match di giornata si gioca a San Siro. In campo Inter e Napoli, le squadre che si sono divise equamente gli ultimi quattro campionati. Chivu conferma Sucic con Zielinski in regia, riposa Calhanoglu. In attacco ancora Esposito e Lautaro. Allegri, senza McTominay, sceglie Vergara con De Bruyne ancora in panchina. Tornano Diouf, Alisson e Spinazzola sulle fasce. Diretta su sull'app DAZN e su DAZN 1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18
LE FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; L. Martinez, Esposito. All. Chivu
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, A. Santos. All. Allegri
I premi del Gran Gala del Calcio AIC
Mercoledì, al Teatro La Scala di Milano, si è tenuta la cerimonia del Gran Galà del Calcio AIC, durante la quale sono stati premiati i migliori giocatori, allenatori e team della scorsa stagione. Federico Dimarco è stato premiato MVP del 2025/2026 dai suoi colleghi. Tanti interisti premiati, ma anche l'azzurro McTominay
Tutti i premi del Gran Galà del Calcio AICVai al contenuto
La settimana dell'addio di Ausilio dall'Inter
Dopo 28 stagioni si è concluso il percorso dirigenziale di Piero Ausilio, ormai ex direttore sportivo dell'Inter. Il suo posto è stato preso dall'ex vice Dario Baccin. Le parti avevano un contratto fino al 2027, ma è stato deciso di rescinderlo consensualmente visto che Ausilio aveva rifiutato la proposta di rinnovo di appena un anno
Inter, Piero Ausilio è più il ds: Baccin nuovo Chief Sport OfficerVai al contenuto
Le condizioni di McTominay
Dopo aver giocato le prime due partite di questa stagione, il centrocampista scozzese si è dovuto fermare. Sarà operato a causa di un'aritmia benigna e dovrà restare diverse settimane lontano dal campo. Contro l'Inter ha segnato 4 gol in 4 partite, di cui tre proprio a San Siro
McTominay: 'Operazione? Tornerò presto e più forte. Contro l'Inter per vincere'Vai al contenuto
La battuta di Chivu...
Lo scorso anno si è parlato molto delle difficoltà dei nerazzurri negli scontri diretti (1 vittoria nelle 6 partite contro Napoli, Juve e Milan). L'argomento è stato affrontato anche ieri in conferenza stampa. Chivu ha rivendicato i risultati contro Roma e Como (4 vittorie su 4 partite), chiedendo un po' ironicamente quali partite siano da considerare davvero degli scontri diretti: "Juve e Milan lo scorso anno sono arrivate lontane da noi... "
La conferenza di Allegri
L'allenatore azzurro ha parlato ieri alla stampa e ha nominato l'Inter come grande favorita per bissare il titolo dello scorso anno
Inter-Napoli, Allegri in conferenza: 'Soddisfatto della rosa. Inter favorita per lo scudetto'Vai al contenuto
La conferenza di Chivu
Le parole alla vigilia dell'allenatore romeno, lo scorso anno a secco di vittorie sia nelle partite contro il Napoli che in quelle contro Allegri
Chivu: 'Due ko in tre partite l'anno scorso, ho imparato la lezione'Vai al contenuto
Le scelte di Allegri
Rispetto alla sconfitta casalinga contro il Como torna l'asse Spinazzola-Alisson Santos a sinistra al posto di Olivera e Lang. Senza l'indisponibile McTominay a centrocampo c'è Vergara e non De Bruyne, con lui Anguissa e Lobotka. In attacco invece Politano e Hojlund completano il tridente con l'ex Sporting. Nella linea difensiva a quattro, Di Lorenzo gioca a destra e Rrhamani-Marin a protezione di Meret
Le scelte di Chivu
La più sorprendente è quella di lasciar riposare Calhanoglu con Sucic titolare come a Cagliari e l'ex Zielinski in regia. Intoccabile Barella, così come gli altri azzurri Dimarco, Bastoni, Esposito più il capitano Lautaro Martinez. La coppia d'attacco è quella delle prime due giornate, così come il portiere, l'altro Martinez, Josep. In difesa torna Bisseck al posto di Pavard, così come Diouf a destra. Completa il quadro Akanji al centro della retroguadia
Hakan Çalhanoglu ha partecipato a sei gol (cinque reti, un assist) nelle sue nove sfide di Serie A contro il Napoli con la maglia dell'Inter, dopo non aver mai né segnato né fornito passaggi vincenti nei cinque precedenti incroci contro i partenopei con il Milan. Il centrocampista nerazzurro ha già trovato il gol nelle prime due giornate di questo campionato e punta a diventare il primo centrocampista dell'Inter a segnare in ciascuna delle prime tre gare stagionali di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria. Oggi però dovrà farlo partendo dalla panchina
Alessandro Bastoni guida la Serie A 2026/27 per movimenti palla al piede (53), passaggi (208) e coinvolgimento nelle costruzioni delle sequenze (116, esclusi tiri e occasioni create).
Napoli e Inter guidano la Serie A 2026/27 per numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area, rispettivamente con 13 e 11. Entrambe le formazioni confermano il trend della scorsa stagione, che aveva visto l'Inter chiudere al primo posto (165) e il Napoli al terzo (124), con la Juventus inserita tra le due (139)
L'Inter punta a vincere le prime tre partite di questa Serie A, un traguardo che non raggiunge dalla stagione 2023/24; i nerazzurri potrebbero inoltre segnare almeno sei gol nelle prime tre giornate per l'ottavo anno consecutivo, dopo essersi fermati a cinque reti l'ultima volta nel 2018/19
Inter e Napoli hanno pareggiato ciascuno degli ultimi tre confronti al Meazza in Serie A e non hanno mai registrato quattro pari consecutivi in casa dei nerazzurri nella storia del massimo campionato. In particolare l'Inter è imbattuta nelle ultime nove gare casalinghe contro i campani nella competizione (5 vittorie, 4 pareggi) - ultima vittoria azzurra a Milano è datata 30 aprile 2017, 0-1 con rete di Callejon
Il Napoli ha perso 51 trasferte contro l’Inter in Serie A (9 vittorie, 20 pareggi), più che contro ogni altra squadra; quella nerazzurra è anche l’avversaria contro cui i partenopei hanno concesso più reti in trasferta nel massimo campionato (148).
Dopo una serie di quattro sfide consecutive senza reti tra il 2016 e il 2018, l’Inter ha segnato in tutti gli ultimi 16 incroci contro il Napoli in Serie A: nessuna squadra è mai arrivata a 17 match di fila a bersaglio contro gli azzurri nel massimo campionato (16 anche la Juventus tra il 1986 e il 1993 e il Bologna tra il 1935 e il 1942)
Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide contro l'Inter in campionato (1 vittoria, 4 pareggi) e solo una volta ha registrato sei match consecutivi senza sconfitta contro i nerazzurri nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A: tra maggio 2013 e novembre 2015 (3 vittorie, 3 pareggi in quel caso)
L'Inter è la seconda squadra che ha vinto più partite (70 vittorie, 42 pareggi, 48 sconfitte) e che ha segnato più reti (229) contro il Napoli in Serie A. In entrambi i casi meno solo della Juventus (72 successi e 232 reti per i bianconeri contro gli azzurri nel torneo)
Buongiorno a tutti. La terza giornata ha in programma tre scontri diretti e il primo si gioca a San Siro tra Inter e Napoli. Avviciniamoci all'inizio della sfida in programma alle 18