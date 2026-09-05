Lo scorso anno si è parlato molto delle difficoltà dei nerazzurri negli scontri diretti (1 vittoria nelle 6 partite contro Napoli, Juve e Milan). L'argomento è stato affrontato anche ieri in conferenza stampa. Chivu ha rivendicato i risultati contro Roma e Como (4 vittorie su 4 partite), chiedendo un po' ironicamente quali partite siano da considerare davvero degli scontri diretti: "Juve e Milan lo scorso anno sono arrivate lontane da noi... "