Inter-Udinese, il risultato in diretta LIVE
Dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, l'Inter si rituffa in campionato ospitando un avversario non semplice come l'Udinese. Chivu lascia a riposo Lautaro, giocano Pio e Thuram davanti. Calha out, in campo Mkhitaryan e Diouf dal 1'. Runjaic con il solito trio composto da Davis, Ekkelenkamp e Gomez. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
6' - Subito aggressiva l'Inter che prova a recuperare palla velocemente per poi ripartire, in questo caso lo fa con Mkhitaryan, palla a Pio Esposito per Thuram che poi è impreciso nel cross
5' - Avvio intenso tra le due squadre a San Siro, l'Udinese prova ad affrontare a viso aperto l'Inter
Inter-Udinese 0-0
Si parte a San Siro
Le squadre stanno entrando in campo
L’Inter è la squadra che ha tentato più conclusioni in questa Serie A: 73, ben 34 in più dell’Udinese che occupa il 12° posto in questa graduatoria.
Lothar Matthaus e Beppe Bergomi premiati a San Siro da Beppe Marotta
Solo la Roma (185) ha recuperato più palloni rispetto a Inter (155) e Udinese (153, come il Monza) in questo avvio di campionato.
Como-Parma 2-1, decidono i gol di Ramon e Kaiki
Dopo il successo all'esordio in Champions, il Como batte il Parma e trova la terza vittoria di fila in campionato. La squadra di Fabregas domina nel primo tempo e trova il vantaggio con Ramon, trovato da Nico Paz. Il Parma sfiora il pari con Lontani prima dell’intervallo e con Romero (palo) nella ripresa, quando il Como cala e rischia. Nel finale la chiude Kaiki, nel recupero accorcia Romero
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Torino-Roma 0-2: i gol di Malen e Pisilli trascinano i giallorossi
La squadra di Gasperini infila la quarta vittoria su quattro, battendo 2-0 il Torino in trasferta. Al 39' Malen segna ancora e sblocca il punteggio, nel recupero la chiude Pisilli per i giallorossi. La Roma sale a 12 punti, i granata restano a 3
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L’Udinese ha ottenuto quattro punti nel torneo in corso: solo una volta nelle precedenti quattro stagioni di Serie A ha totalizzato meno di sei punti nelle prime quattro gare giocate, nel 2023/24 (tre in quell’occasione).
L’Inter ha vinto tutte le ultime nove gare di Serie A giocate di lunedì, con un punteggio aggregato di 25-4; l’ultimo incontro in questo giorno della settimana che non si è concluso in un successo per i nerazzurri risale al 13 febbraio 2023, 0-0 contro la Sampdoria
Inter e Udinese hanno pareggiato solo una delle ultime 18 sfide a San Siro in Serie A: 0-0 il 27 marzo 2014 – completano questo parziale 12 successi nerazzurri e cinque bianconeri.
L’Inter ha trovato la rete in tutte le ultime 11 sfide contro l’Udinese in campionato e solo una volta nella sua storia ha registrato una serie più lunga in gol contro i friulani in Serie A: 15 tra il 1958 e il 1982.
Inter e Udinese hanno un solo precedente in Serie A di lunedì: l’8 aprile 2024 al Bluenergy Stadium, una vittoria in rimonta per 2-1 a favore dei nerazzurri.
La formazione dell'Udinese in grafica
L'ultima volta in cui l'Udinese è stata sotto di un gol per poi arrivare al successo in Serie A è stata proprio contro l'Inter nella partita di andata dello scorso campionato, giocata ad agosto (al vantaggio di Dumfries hanno risposto Atta e Davis). La stessa gara è stata l’ultima sconfitta dell’Inter dopo essere passata in vantaggio nel torneo
Calhanoglu salta l'Udinese per infortunio, è in forte dubbio per Roma-Inter
Il centrocampista turco non è disponibile per il match di questa sera a San Siro contro l’Udinese a causa di un affaticamento muscolare: le sue condizioni sono da rivalutare nei prossimi giorni, ma Hakan Calhanoglu è in forte dubbio per il big match in programma sabato all’Olimpico contro la Roma
Inter, non c'è Calhanoglu contro l'Udinese. Ed è in dubbio anche per la RomaVai al contenuto
L’Inter ha vinto 56 partite di Serie A contro l’Udinese: solo la Juventus (72) ha ottenuto più successi contro i friulani (56 anche per la Roma
La formazione nell'Inter in grafica
Udinese, le scelte di formazione
Runjaic non cambia molto, Kabasele al centro della difesa, confermati Vojvoda e Kamara sulle corsie così come Karlstrom e Miller a centrocampo con Davis riferimento più avanzato, Gomez ed Ekkelenkamp alle spalle
Inter, le scelte di formazione
Chivu costretto a rinunciare a Calhanoglu per un affaticamento agli adduttori che lo mette in dubbio anche per la gara contro la Roma. Gioca Mkhitaryan a centrocampo con Barella e Zielinski. C'è Diouf, riposa Lautaro che fa spazio alla coppia Thuram-Pio Esposito
Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic
Statistiche e curiosità
L'Inter ha vinto ben 18 delle ultime 23 sfide contro l'Udinese in Serie A (2 pareggi, 3 sconfitte), solo la Roma ha ottenuto più successi contro i bianconeri (19) in campionato nello stesso periodo (da inizio 2015).
L'Udinese ha vinto l'ultima trasferta in Serie A contro l'Inter
L'Udinese ha vinto l'ultima trasferta di Serie A contro l'Inter, dopo una serie di sette sconfitte esterne consecutive; l'ultima volta che i bianconeri hanno trovato due successi di fila fuori casa contro i nerazzurri risale al periodo 2011-2013, con Francesco Guidolin in panchina.
Udinese senza sconfitta in sette delle ultime dieci volte che ha affrontato l'Inter nelle prime 5 giornate
L'Udinese ha evitato la sconfitta in ben sette delle ultime 10 occasioni in cui ha affrontato l'Inter nelle prime cinque giornate di campionato: tre successi (tra cui uno nello scorso torneo), quattro pareggi e tre sconfitte nel parziale per i bianconeri.
Calhanoglu out, affaticamento agli adduttori: in dubbio anche per la Roma
Hakan Calhanoglu non sarà disposizione di Cristian Chivu per la gara di questa sera contro l'Udinese a causa di un affaticamento muscolare agli adduttori da valutare nei prossimi giorni. Sabato è in programma il big match contro la Roma e il centrocampista turco è in forte dubbio
Inter a caccia del quarto successo nelle prime quattro per la nona volta nella sua storia
L'Inter, che ha vinto le prime tre gare di questo campionato con un punteggio aggregato di 8-3, può trovare quattro successi nelle prime quattro partite stagionali di Serie A per la nona volta nella sua storia, la sesta in questo secolo (dopo 2002/03, 2015/16, 2017/18, 2019/20 e 2023/24).
Udinese, quattro vittorie nelle ultime sei trasferte in Serie A
L'Udinese ha vinto quattro delle sue ultime sei trasferte di Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta), tra cui la prima del torneo in corso; i friulani possono trovare il successo in entrambe le prime due gare esterne di un massimo campionato per la seconda stagione consecutiva, dopo che nelle precedenti 52 era accaduto solo una volta (nel 1996/97).
Inter, 36 gol segnati in 13 incontri in casa in Serie A nel 2026
L'Inter ha segnato ben 36 reti in 13 incontri casalinghi nel 2026 in Serie A, una media di 2.8 a gara - nel periodo, solo Bayern Monaco (42) e Real Madrid (37) hanno realizzato più gol in casa nei cinque grandi campionati europei (a 36 anche il Barcellona).
I numeri di Udinese e Inter sulle frequenze avversarie
Da un lato, l'Udinese è la squadra che ha prodotto più interruzioni alte delle sequenze avversarie in questa Serie A (45), dall'altro lato l'Inter è la formazione che ne ha subite di meno (16).
Inter e Udinese col Napoli squadre ad aver segnato di più da fuori area
Inter e Udinese sono, insieme al Napoli, le tre squadre che hanno segnato più di un gol da fuori area in questa Serie A (tutte a quota due); in particolare, quella dei friulani è la formazione con la più alta percentuale realizzativa con conclusioni dalla distanza: 17%, grazie a due centri con 12 tentativi.
Lautaro e Chala, almeno un gol contro tutte le 19 squadre di Serie A
Lautaro Martínez e Hakan Çalhanoglu sono gli unici due giocatori di questa Serie A che hanno segnato almeno un gol contro ciascuna delle 19 avversarie attualmente nel torneo. In particolare, per l'argentino sono sette le reti contro l'Udinese nella competizione, mentre per il turco sono due i centri contro i friulani.
Davis, assist e gol nella gara d'andata dello scorso anno
L'unica partita di Serie A in cui Keinan Davis ha sia segnato che servito un assist è stata nella gara d'andata dello scorso campionato contro l'Inter a San Siro. Dopo l'assist contro la Lazio nell'ultima giornata, può prendere parte a un gol in due presenze di fila nella competizione per la prima volta dallo scorso marzo (a segno contro Fiorentina e Atalanta).