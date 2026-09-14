L'ultima volta in cui l'Udinese è stata sotto di un gol per poi arrivare al successo in Serie A è stata proprio contro l'Inter nella partita di andata dello scorso campionato, giocata ad agosto (al vantaggio di Dumfries hanno risposto Atta e Davis). La stessa gara è stata l’ultima sconfitta dell’Inter dopo essere passata in vantaggio nel torneo