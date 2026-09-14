Torino-Roma, il risultato in diretta LIVE
La 4^ giornata prosegue con la sfida tra Torino e Roma. Abate punta su Simeone in avanti, supportato alle spalle da Vlasic. Gasperini conferma Dybala dal 1', con Soulé e Malen a completare il reparto. L'olandese va vicino al gol in avvio. Diretta sull'app DAZN e su DAZN 1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
17' - Soulé, partendo da sinistra, rientra sul destro ma calcia malissimo
15' - Quarto d'ora di gioco, si resta sullo 0-0
12' - Malen ci riprova col mancino da fuori, palla deviata e che finisce in calcio d'angolo
10' - Malen vicino al gol! Cross teso da sinistra di Hermoso per l'olandese che va in tuffo ma, di testa, non trova di poco lo specchio
7' - Un'offensiva da una parte e dall'altra, con la palla mossa sugli esterni d'attacco, ma manca la giocata giusta nel versante finale
4' - Inizio equilibrato, il Torino prova a superare la fase di pressione della Roma
Squadre in campo
Ingresso sul terreno di gioco per Torino e Roma: la partita sta per cominciare!
Torino-Roma, arbitra Maresca
La squadra arbitrale al completo:
- Arbitro: Maresca
- Assistenti: Tegoni - Fontani
- IV: Sozza
- VAR: Aureliano
- AVAR: Ghersini
Petrachi: "Cacciamani? L'offerta non ci ha fatto vacillare"
Così il Ds del Torino a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Simeone non ha un fastidio muscolare ma sembra il famoso colpo della strega, stiamo cercando di capire come farà i primi movimenti. Cacciamani? Avevamo deciso di non cederlo a meno che non fosse arrivata un’offerta importantissima, ne è arrivata una importante ma non quello che ci ha fatto vacillare".
Stasera c'è Inter-Udinese su Sky
La 4^ giornata di Serie A si chiuderà a San Siro: calcio d'inizio fissato alle 20.45.
Le probabili formazioni di Inter-UdineseVai al contenuto
Gasperini: "Wesley non ha recuperato, attacco influenzale per Ndicka"
Le parole nel pre-partita dell'allenatore della Roma sulle scelte di formazione: "Wesley ha preso una brutta botta nell'ultima partita e non ha recuperato, Ndicka ha avuto un attacco influenzale questa notte e non è venuto neanche allo stadio. Castro? Siamo convinti dei suoi mezzi e ci aspettiamo molto".
Gli highlights di Serie A
26 gol nelle prime sette partite della 4^ giornata di Serie A.
Highlights | Sky SportVai al contenuto
I migliori bomber
Assente Adams, autore di due gol fin qui, mentre dall'altra parte c'è il capocannoniere Malen.
La classifica marcatori della Serie A 2026-2027Vai al contenuto
La Roma è tornata a giocare in Champions
Prima volta dopo 7 anni per i giallorossi in Champions: la giornata inaugurale è terminata con un pari in trasferta col Fenerbahce.
La classifica
Il Torino si è sbloccato nell'ultima giornata, la Roma è a punteggio pieno.
La classifica della Serie A 2026-2027Vai al contenuto
Si gioca anche al Sinigaglia
Non solo Torino-Roma è alle 18.30. In programma in contemporanea anche la sfida tra Como e Parma.
Como-Parma LIVE, Fabregas vuole continuare a stupireVai al contenuto
Formazioni ufficiali
TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Fortini; Vlasic; Simeone. All. Abate
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini
I precedenti
La Roma ha trovato 14 successi nelle ultime 19 sfide contro il Torino in Serie A (2 pareggi, 3 sconfitte): contro nessuna avversaria i giallorossi hanno vinto più partite nella competizione dal 2017 in avanti (14 anche contro l'Udinese).
Nelle ultime 9 in casa granata solo 1 volta ha vinto il Toro
Il Torino è stato sconfitto in ben sette delle ultime nove gare casalinghe contro la Roma in Serie A (1 vittoria, 1 pareggio) e in sei di queste partite non è riuscito a trovare la via del gol.
Gli ultimi incroci a inizio campionato
Il Torino è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sette sfide contro la Roma giocate nelle prime cinque giornate di Serie A, grazie a tre vittorie - tra cui una nella più recente di queste gare, il 14 settembre 2025 - e due pareggi.
La Roma ha ripreso da dove aveva lasciato
La Roma ha vinto tutte le ultime otto partite di campionato tra la fine della scorsa stagione (cinque) e quella in corso (tre); i giallorossi hanno registrato una serie di vittorie più lunga in Serie A solo in tre occasioni: 11 successi consecutivi tra dicembre 2005 e febbraio 2006, 11 tra maggio e ottobre 2013 e nove tra marzo e aprile 2014.
Torino, ultimo clean sheet il 19 aprile
Il Torino ha subito gol in tutte le ultime otto gare di campionato - tre delle quali nel torneo in corso - parziale in cui ha ottenuto solo due successi, a fronte di due pareggi e quattro sconfitte. L'ultima volta in cui ha incassato almeno una rete in più partite di fila in Serie A risale a novembre 2020 (11 in quell'occasione).
Roma, quattro precedenti con un poker di vittorie all'inizio
La Roma ha vinto tutte le tre gare di questo campionato con uno score aggregato di 10-1; solo quattro volte in tutta la sua storia ha trovato il successo in ciascuna delle prime quattro partite stagionali in Serie A: nel 1952/53, nel 1960/61, nel 2013/14 e nel 2014/15. Tra queste, l'annata del 1960/61 è l'unica in cui ha realizzato più di 10 reti (14).
La differenza nei tiri tra le due squadre
Solo il Barcellona (+58) ha una miglior differenza tra tiri fatti e subiti rispetto alla Roma (+49: 71 fatti, 22 subiti) nei cinque grandi campionati europei in corso. Dall'altro lato, solo il Parma (24) ha tentato meno conclusioni rispetto al Torino (25) nelle prime tre giornate di questa Serie A.
Il ritorno di Mandragora
Rolando Mandragora, che è stato coinvolto in due gol nelle ultime tre presenze interne contro la Roma in Serie A (una rete e un assist), è andato a segno nell'ultima giornata di campionato con la maglia del Torino a distanza di 5 anni e 137 giorni dalla precedente (21 aprile 2021 contro il Bologna). Non ha mai centrato il bersaglio in due presenze consecutive nella competizione.
Malen già a quota 5 gol
Donyell Malen, che ha esordito e segnato il suo primo gol nel campionato italiano fuori casa contro il Torino lo scorso gennaio, può diventare il terzo giocatore nella storia della Roma a realizzare più di cinque reti nelle prime quattro gare stagionali dei giallorossi in Serie A, dopo Pedro Manfredini nel 1960/61 (sette) e Francesco Totti nel 2001/02 (sei).
Che partenza per Dybala
Paulo Dybala ha fornito quattro assist nelle prime tre presenze in questo campionato, nessun giocatore ha servito più passaggi vincenti nelle prime quattro giornate in una stagione di Serie A da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05) - a quota quattro assist nelle prime quattro: Antonio Cassano nel 2009/10, Ignazio Abate nel 2014/15, Lorenzo Insigne nel 2017/18 e Lorenzo Pellegrini nel 2019/20.