Il centrocampista turco non è disponibile per il match di questa sera a San Siro contro l’Udinese a causa di un affaticamento muscolare: le sue condizioni sono da rivalutare nei prossimi giorni, ma Hakan Calhanoglu è in forte dubbio per il big match in programma sabato all’Olimpico contro la Roma

Niente Udinese e a forte rischio per la trasferta contro la Roma. Hakan Calhanoglu si è fermato per un affaticamento muscolare agli adduttori e ha dovuto saltare il match di questa sera a San Siro contro i bianconeri friulani. Le condizioni del centrocampista turco saranno rivalutate nei prossimi giorni. Sabato alle ore 18 l’Inter sarà impegnata allo stadio Olimpico nel big match contro la Roma: la presenza di Calhanoglu è a questo punto in forte dubbio.