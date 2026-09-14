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Calhanoglu salta l'Udinese per infortunio, è in forte dubbio per Roma-Inter

inter

Il centrocampista turco non è disponibile per il match di questa sera a San Siro contro l’Udinese a causa di un affaticamento muscolare: le sue condizioni sono da rivalutare nei prossimi giorni, ma Hakan Calhanoglu è in forte dubbio per il big match in programma sabato all’Olimpico contro la Roma

INTER-UDINESE LIVE

Niente Udinese e a forte rischio per la trasferta contro la Roma. Hakan Calhanoglu si è fermato per un affaticamento muscolare agli adduttori e ha dovuto saltare il match di questa sera a San Siro contro i bianconeri friulani. Le condizioni del centrocampista turco saranno rivalutate nei prossimi giorni. Sabato alle ore 18 l’Inter sarà impegnata allo stadio Olimpico nel big match contro la Roma: la presenza di Calhanoglu è a questo punto in forte dubbio. 

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