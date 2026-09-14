Se l'impiego di Kean dal 1' era previsto, la vera novità è rappresentata dall'impiego di Robert Sanchez in porta, al posto di Butez. Il portiere spagnolo, in prestito dal Chelsea, è arrivato nel mercato estivo, l'ultimo giorno. Per essere più precisi, all'ultimo minuto del'ultimo giorno utile. Erano le 19:59 e 20 secondi quando il suo contratto è stato depositato: mancavano 40 secondi alla chiusura della finestra di mercato