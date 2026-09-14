Como-Parma, il risultato in diretta LIVE
Dopo il successo all'esordio in Champions, il Como ospita il Parma al Sinigaglia. Fabregas schiera dal 1' Kean che al 14' ha la prima occasione: girata di destro su assist di Couto, troppo centrale. Diretta sull'app DAZN e su DAZN 2, disponibile sul canale 215 del telecomando Sky
Primo tiro di Kean
14' - Combinazione del Como in velocità e con due passaggi manda al tiro Kean nel cuore dell'area, servito da Couto con un passaggio rasoterra da destra. Girata di destro dell'attaccante, troppo centrale
Perrone ci prova di testa
13' - Kaiki da sinistra crossa al centro dove Perrone si è inserito con i tempi giusti, ma di testa non riesce a indirizzare in porta
11' - Diao e Paz combinano benissimo sul versante destro dell'area con l'argentino che scappa sul fondo con una piroetta e poi prova a mettere un pallone teso in mezzo. Troilo spazza via la minaccia, ma ora il Como si è alzato e ha chiuso il Parma nella sua area
5' - Parma coraggioso in questo avvio: la squadra di Cuesta prova a lanciare lungo in direzione di Britschgi, pescato bene ma in leggero fuorigioco, segnalato dopo che l'esterno svizzero aveva saltato Kaiki in bello stile
Derby spagnolo in panchina
Saluto in panchina tra i due connazionali Fabregas e Cuesta, che sono anche i due allenatori più giovani di questa Serie A
Squadre in campo!
Precedute da Mucera, arbitro del match. Da Cunha e Delprato i capitani, ora il sorteggio e poi si parte!
Con Moise Kean, il Como torna a schierare un giocatore italiano titolare in Serie A 484 giorni dopo l'ultima volta, ovvero dal 18 maggio 2025 (Edoardo Goldaniga contro l'Hellas Verona in quel caso).
Squadre pronte all'ingresso in campo
- COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Kean. All. Fabregas
- PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, D.Carlos, Troilo; Britschgi, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Lontani; Elphege. All. Cuesta
Oggi alle 18.30 anche Torino-Roma
Prima di Inter-Udinese (che chiuderà la quarta giornata stasera alle 20.45 su Sky), alle 18.30 si gioca anche Torino-Roma. Abate punta su Simeone in avanti, supportato alle spalle da Vlasic. Sulle corsie laterali ecco Belghali e Fortini. Gasperini conferma Dybala dal 1', con Soulé e Malen a completare il reparto. In difesa problemi per Ndicka, gioca Balerdi, gli esterni sono Lulli e Molina.
Torino-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVEVai al contenuto
L'analisi dei gol del Como
Dopo i 4 gol rifilati al Lipsia all'esordio in Champions, Beppe Bergomi ha analizzato le modalità (e la facilità) con cui la squadra di Fabregas crea occasioni e segna. Dagli attacchi in verticale, come in occasione del raddoppio di Douvikas, al movimento costante dei giocatori in campo, evidenziato dalla rete di Baturina che si sposta da sinistra a destra prima di andare a chiudere in area. Uno show che non pregiudica la fase difensiva
Presto un matrimonio al Sinigaglia?
Mentre risuonavano le note della Champions, durante Como-Lipsia, c'è stata anche una proposta di matrimonio sugli spalti. E anche il presidente del club, Suwarso, ha dato la sua 'benedizione' via social: "Se volete sposarvi al Sinigaglia faremo in modo che succeda"
Como, una proposta di matrimonio durante l'inno della ChampionsVai al contenuto
L'esordio di Sanchez, il portiere dell'ultimo minuto
Se l'impiego di Kean dal 1' era previsto, la vera novità è rappresentata dall'impiego di Robert Sanchez in porta, al posto di Butez. Il portiere spagnolo, in prestito dal Chelsea, è arrivato nel mercato estivo, l'ultimo giorno. Per essere più precisi, all'ultimo minuto del'ultimo giorno utile. Erano le 19:59 e 20 secondi quando il suo contratto è stato depositato: mancavano 40 secondi alla chiusura della finestra di mercato
Calciomercato, tutti i colpi dell'estate della Serie AVai al contenuto
Como, le scelte di Fabregas
Kean gioca dal 1'. Alle sue spalle confermata in blocco la trequarti vista contro il Lipsia in Champions: Diao, Paz, Baturina. A centrocampo torna Perrone, così come Kempf in difesa. Novità in porta, dove gioca Sanchez, e sulla sinistra (Bruno Kaiki per Valle)
- COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Kean. All. Fabregas
Parma, le scelte di Cuesta
Due trequartisti alle spalle di Elphege, in attacco dal 1': con Touré gioca Lontani. A centrocampo c'è Sierro, fuori Fabbian. Difesa confermata con Delprato, l'ex Diego Carlos e Troilo, con Britschgi e Valeri sempre sulle fasce
- PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, D.Carlos, Troilo; Britschgi, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Lontani; Elphege. All. Cuesta
Cosa è successo finora nella 4^ giornata
La Juve cade 3-2 in casa del Sassuolo dopo un finale pazzo. Il Napoli torna a sorridere con il successo per 1-0 contro il Bologna, il Lecce batte 3-2 il Monza. L'Atalanta cade ancora dopo lo stop all'Olimpico: vince 2-1 il Cagliari. Termina con uno spettacolare 2-2 tra Lazio e Milan, sfida preceduta dall'1-1 tra Genoa e Frosinone. Oggi tre partite: Torino-Roma e Como-Parma, chiude Inter-Udinese (20.45 su Sky).
La classifica della Serie A 2026-2027Vai al contenuto
Dopo la sconfitta nel settembre 2002 nel primo incrocio in Serie A contro il Parma, il Como è rimasto imbattuto nelle successive cinque sfide contro il gialloblù nella competizione, grazie a due successi e tre pareggi.
Il Parma ha perso due delle ultime tre gare di campionato contro il Como (1 pareggio), dopo che nelle precedenti 14, tra Serie A e B, aveva registrato appena una sconfitta contro questa avversaria (5 vittorie, 8 pareggi).
Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare casalinghe contro il Parma tra Serie A e B (2 pareggi, 5 sconfitte); dopo il successo dello scorso maggio per 1-0, i lariani possono vincere due partite interne di fila contro i ducali considerando le prime due divisioni del calcio italiano per la prima volta dal 1974, in Serie B.
Il Como è imbattuto da otto gare di campionato (6 vittorie, 2 pareggi), tre delle quali nel torneo in corso, in cui ha ottenuto due successi e un pareggio; i lariani possono registrare tre vittorie nelle prime quattro gare stagionali in Serie A per la prima volta dal 1951/52.
Il Parma ha perso senza segnare tutte le ultime tre trasferte di Serie A (una delle quali lo scorso maggio proprio contro il Como) e l'ultima volta che ha registrato più sconfitte esterne consecutive nel massimo campionato sotto la gestione di un singolo allenatore risale a maggio 2021, cinque con Roberto D'Aversa alla guida.
Il Como è l'unica squadra che non ha ancora esordito in casa nei cinque grandi campionati europei in corso; i lariani hanno vinto quattro delle ultime sei gare interne della scorsa Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta), dopo che avevano ottenuto solo un successo nelle cinque precedenti (2 pareggi, 2 sconfitte).
Nessuna squadra ha tentato più conclusioni dalla distanza rispetto al Como nelle prime tre giornate di questa Serie A (26, come la Juventus), nessuna formazione invece ne conta meno del Parma (sette, alla pari di Torino e Milan).
Solo la Roma (13) ha registrato più attacchi diretti rispetto al Como (otto, come il Venezia) in questo avvio di Serie A, mentre il Parma è la formazione che ne ha prodotti meno (uno).
Nico Paz (22 anni e 6 giorni il giorno del match), attualmente a quota 19 reti, potrebbe diventare il centrocampista più giovane a tagliare il traguardo dei 20 gol in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), superando Domenico Morfeo, che ci è riuscito a 22 anni e 23 giorni.
Simone Lontani (18 anni e 239 giorni il giorno della sfida contro il Como) potrebbe diventare il giocatore più giovane ad andare a segno per due gare consecutive di una stagione di Serie A da Mario Balotelli (18 anni e 207 giorni) nel marzo 2009: tre partite a segno di fila in quell'occasione con la maglia dell’Inter.