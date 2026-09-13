Novità per Chivu dopo la Champions: si rivede Pio Esposito dal 1' accanto a Lautaro, c'è Zielinski titolare in regia, in difesa tornano Akanji e Stones. Carlos Augusto confermato al posto di Dimarco. Runjaic perde Solet e Piotrowski, sostituiti da Ebosse e Miller. Davanti ecco Davis rifornito da Ekkelenkamp e Gomez. Inter-Udinese è in diretta lunedì 14 settembre alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

CHIVU: "A MADRID MI E' PIACIUTO IL CORAGGIO"