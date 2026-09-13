Novità per Chivu dopo la Champions: si rivede Pio Esposito dal 1' accanto a Lautaro, c'è Zielinski titolare in regia, in difesa tornano Akanji e Stones. Carlos Augusto confermato al posto di Dimarco. Runjaic perde Solet e Piotrowski, sostituiti da Ebosse e Miller. Davanti ecco Davis rifornito da Ekkelenkamp e Gomez. Inter-Udinese è in diretta lunedì 14 settembre alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione dell'Inter
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Carlos Augusto; Pio Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu
- Rotazioni tra i nerazzurri dopo la Champions a partire dall'attacco, dove Pio Esposito si riprende il posto accanto a Lautaro. Panchina per Thuram.
- Regia affidata a Zielinski con l'esclusione iniziale di Calhanoglu. Accanto a lui Barella e Jones, avanti nel ballottaggio con Sucic.
- Non si cambia sulle fasce dove giocano Diouf e Carlos Augusto, che sostituisce ancora Dimarco.
- Novità davanti a Josep Martinez: tornano Akanji e Stones a completare la difesa con Bastoni
La probabile formazione dell'Udinese
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic
- Rispetto alla sconfitta contro la Lazio, i bianconeri perdono Solet in difesa e Piotrowski a centrocampo.
- A sostituire il francese c'è Ebosse nel trio con Abankwah e Kabasele.
- Gioca invece Miller in mezzo in coppia con Karlstrom.
- Davanti non si cambia con Davis rifornito da Ekkelenkamp e Gomez