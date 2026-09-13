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Probabili formazioni di Inter-Udinese

Serie A

Novità per Chivu dopo la Champions: si rivede Pio Esposito dal 1' accanto a Lautaro, c'è Zielinski titolare in regia, in difesa tornano Akanji e Stones. Carlos Augusto confermato al posto di Dimarco. Runjaic perde Solet e Piotrowski, sostituiti da Ebosse e Miller. Davanti ecco Davis rifornito da Ekkelenkamp e Gomez. Inter-Udinese è in diretta lunedì 14 settembre alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

CHIVU: "A MADRID MI E' PIACIUTO IL CORAGGIO"

Probabili Formazioni

Inter
Josep Martínez
Josep Martínez
portiere
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
difensore di destra
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Inter
John Stones
John Stones
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
difensore di sinistra
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Inter
Andy Diouf
Andy Diouf
esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
mezzala destra
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
centrocampista centrale
Inter
Curtis Jones
Curtis Jones
mezzala sinistra
pubblicità
Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
esterno sinistro
Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
attaccante
pubblicità
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
attaccante

La probabile formazione dell'Inter

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Carlos Augusto; Pio Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu

  • Rotazioni tra i nerazzurri dopo la Champions a partire dall'attacco, dove Pio Esposito si riprende il posto accanto a Lautaro. Panchina per Thuram.
  • Regia affidata a Zielinski con l'esclusione iniziale di Calhanoglu. Accanto a lui Barella e Jones, avanti nel ballottaggio con Sucic.
  • Non si cambia sulle fasce dove giocano Diouf e Carlos Augusto, che sostituisce ancora Dimarco.
  • Novità davanti a Josep Martinez: tornano Akanji e Stones a completare la difesa con Bastoni
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
portiere
Udinese
James Abankwah
James Abankwah
difensore di destra
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Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
difensore centrale
Udinese
Enzo Ebosse
Enzo Ebosse
difensore di sinistra
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Udinese
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
esterno destro
Udinese
Lennon Miller
Lennon Miller
centrocampista centrale
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
esterno sinistro
pubblicità
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
trequartista
Udinese
Unai Gómez
Unai Gómez
trequartista
pubblicità
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
attaccante

La probabile formazione dell'Udinese

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic

  • Rispetto alla sconfitta contro la Lazio, i bianconeri perdono Solet in difesa e Piotrowski a centrocampo.
  • A sostituire il francese c'è Ebosse nel trio con Abankwah e Kabasele.
  • Gioca invece Miller in mezzo in coppia con Karlstrom.
  • Davanti non si cambia con Davis rifornito da Ekkelenkamp e Gomez

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