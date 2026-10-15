Inter, infortunio Lautaro: quante partite salta tra Serie A e Champions League
L'attaccante nerazzurro, costretto a fermarsi per almeno un mese, salterà sette partite: Lautaro ha accusato infatti un risentimento ai flessori della coscia sinistra e non giocherà, fra l'altro, il derby col Milan in programma a fine mese, oltre alle prossime due partite di Champions. Non dovrebbe rispondere alla chiamata della sua nazionale e potrebbe tornare per Atalanta-Inter del 22 novembre. Ecco quali sfide salterà il capitano dell'Inter
- L'attaccante argentino costretto a fermarsi per almeno un mese, a causa di un risentimento ai flessori della coscia sinistra, evidenziato dagli esami svolto all'Istituto Humanitas di Rozzano (Milano). Un infortunio che priva l'Inter di Lautaro Martinez per almeno sette partite. Ecco quali
- 7 ª giornata Serie A: sabato 17 ottobre ore 18
- 3ª giornata Champions League: mercoledì 21 ottobre ore 21
- 8ª giornata Serie A: domenica 25 ottobre ore 12.30
- 9ª giornata Serie A: mercoledì 28 ottobre ore 18.30
- 10ª giornata Serie A: sabato 31 ottobre ore 20.45
- 4ª giornata Champions League: martedì 3 novembre ore 21
- 11ª giornata Serie A: domenica 8 novembre ore 18
- ATALANTA-INTER, 12ª giornata Serie A: domenica 22 novembre ore 20.45