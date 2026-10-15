 Inter, infortunio Lautaro: quante partite salta tra Serie A e Champions League | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Inter, infortunio Lautaro: quante partite salta tra Serie A e Champions League

Serie A fotogallery
9 foto

L'attaccante nerazzurro, costretto a fermarsi per almeno un mese, salterà sette partite: Lautaro ha accusato infatti un risentimento ai flessori della coscia sinistra e non giocherà, fra l'altro, il derby col Milan in programma a fine mese, oltre alle prossime due partite di Champions. Non dovrebbe rispondere alla chiamata della sua nazionale e potrebbe tornare per Atalanta-Inter del 22 novembre. Ecco quali sfide salterà il capitano dell'Inter

INFORTUNIO LAUTARO, LE NEWS

ALTRE FOTOGALLERY

Barça, maglia del Clasico con Tyler, the Creator

ufficiali e leak

Il Barcellona sceglie il rapper Tyler, the Creator per dar vita alla divisa speciale che i...

51 foto

Il ranking per club della Uefa

classifica

Con l'inizio delle coppe europee è ricominciata anche la corsa al ranking Uefa: in vetta c'è il...

28 foto

Ranking per nazioni: Inghilterra 1^, Italia 10^

classifica

Nuova stagione, nuovi calcoli e nuova rincorsa al famoso posto extra per la Champions League....

22 foto

Mbappé stacca Raul: i bomber all time in Champions

CHAMPIONS

Altro traguardo storico per Mbappé: col gol alla Roma il francese ha definitivamente staccato la...

73 foto

Mourinho torna all'Olimpico: le FOTO di Roma-Real

Champions League

Lo Special One è tornato all'Olimpico per uno spettacolare Roma-Real Madrid, terminato 3-4. A...

26 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Serie A e Save the Children per 'Emergenza fame'

    solidarieta'

    Save the Children lancia la campagna 'Emergenza fame' con il supporto di Lega Calcio Serie A e...

    Venezia, ufficiale Nicola: "Fame di salvezza"

    Serie A

    Dopo l'esonero di Stroppa è stato ufficializzato Davide Nicola come nuovo allenatore del Venezia....

    Panini, presentato l'album Calciatori 2026-2027

    figurine

    Presentata oggi la nuova collezione Calciatori 2026-2027: 589 figurine dedicate alla Serie...