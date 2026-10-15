L'attaccante nerazzurro, costretto a fermarsi per almeno un mese, salterà sette partite: Lautaro ha accusato infatti un risentimento ai flessori della coscia sinistra e non giocherà, fra l'altro, il derby col Milan in programma a fine mese, oltre alle prossime due partite di Champions. Non dovrebbe rispondere alla chiamata della sua nazionale e potrebbe tornare per Atalanta-Inter del 22 novembre. Ecco quali sfide salterà il capitano dell'Inter

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