Serie AGiornata 7 - domenica 18 ottobre 2026Giornata 7 - dom 18 ott
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Fiorentina-Como 1-3: i gol di Liberali, Nico Paz e Douvikas stendono i viola
La squadra di Fabregas ritrova i tre punti in campionato, battendo 3-1 la Fiorentina in trasferta. Tante occasioni da una parte e dall'altra nella prima mezz'ora, poi arriva la prima gioia in A di Liberali. Subito dopo segna di testa Nico Paz, ma accorcia Pongracic per i viola. All'inizio della ripresa Douvikas buca De Gea e mette il punto esclamativo sulla vittoria del Como