Serie AGiornata 7 - domenica 18 ottobre 2026Giornata 7 - dom 18 ott
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Udinese-Lecce 0-3: gol di Gaspar, N'Dri e Siebert, quinta sconfitta di fila per i friulani
Continua il periodo negativo dei friulani, travolti 3-0 dal Lecce in casa. Sblocca all'11' il colpo di testa di Gaspar. Passata la mezz'ora, sempre sugli sviluppi di un corner, N'Dri devia in rete il tentativo di Tiago Gabriel per il raddoppio. Poi tante altre occasioni per i salentini e la chiude Siebert nel finale. In casa Udinese riflessioni in corso su Runjaic, dopo la quinta sconfitta di fila e la brutta prestazione contro il Lecce. Ma non verranno prese decisioni a caldo