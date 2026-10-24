Serie AGiornata 8 - sabato 24 ottobre 2026Giornata 8 - sab 24 ott
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Cagliari-Bologna 0-2, Casale e Bernardeschi regalano tre punti
Vittoria pesante per il Bologna che esce da una situazione in classifica delicata: 2-0 in casa di un Cagliari che dopo la brutta sconfitta a Monza, viene di nuovo battuto dopo un grande inizio. Succede tutto nel secondo tempo: decisive le reti di Casale e di Bernardeschi su rigore causato dal tocco di mano di Rodriguez. La squadra di Palladino sale così al 13esimo posto in classifica mentre il Cagliari è ottavo