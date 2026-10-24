Serie AGiornata 8 - sabato 24 ottobre 2026Giornata 8 - sab 24 ott
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Como-Sassuolo 2-0, Douvikas trascina Fabregas: doppietta e terzo posto
Dopo la grande notte in Champions, il Como continua a vincere: 2-0 al Sassuolo grazie alla doppietta di Douvikas. L'attaccante greco sblocca un match equilibrato dopo 49' e poi raddoppia dopo una bella giocata di Kaiki al 60'. La squadra di Fabregas arriva a quota 17 punti in classifica (miglior inizio in campionato nella storia del club) e aggancia la Roma, in attesa del big match contro il Napoli. Il Sassuolo resta al 14esimo posto