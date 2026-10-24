Vetta conservata e solitaria, in attesa dell'Inter (impegnata con la Fiorentina) per la squadra di Gattuso che batte il Parma 2-1 e si porta a +3 sui nerazzurri. La Lazio ci prova nel primo tempo, sfiora il gol con Isaksen (traversa), lo segna sempre con Isaksen ma la rete è annullata per fuorigioco. Nella ripresa la sblocca Taylor, il Parma accusa il colpo e subisce il raddoppio con un'autorete di Diego Carlos su cross di Nuno Tavares. Il Parma accorcia con Lontani ma è troppo tardi

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