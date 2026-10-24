Nel post partita dell'ultima serata di Champions, durante le interviste su Sky, Allegri e Gasperini si sono "incontrati" e salutati. "Arriviamo entrambe con un bel morale", ha detto Gasp; "Voi ne avevate meno bisogno di noi", ha ribattuto Allegri. Pronta la replica scherzosa dell'allenatore giallorosso: "Vabbè, adesso basta, non esageriamo"