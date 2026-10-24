Il Napoli ha pareggiato 55 partite di Serie A contro la Roma (50 vittorie, 53 sconfitte); solo contro il Torino (56) ha registrato più pareggi nella sua storia nel massimo campionato.
Napoli-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo i rispettivi successi in Champions, Napoli e Roma si affrontano nel big match dell’8^ di campionato. Allegri conferma De Bruyne play e ripropone il tridente visto contro il Bodo: Politano-Hojlund-Lang. Gasperini con Wesley e Rensch sulle fasce, mentre Pisilli avanza sulla trequarti insieme a Soulé, alle spalle di Malen. A centrocampo torna Cristante. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18
LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Badiashile, Marín, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, De Roon, Rensch; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini
La Roma cerca la vetta (almeno provvisoria)
Dopo la vittoria del Torino sul Monza, la giornata di A è proseguita con i successi di Como (2-0 al Sassuolo) e Bologna (2-0 al Cagliari). La squadra di Fabregas ha momentaneamente agganciato al terzo posto i giallorossi, che però puntano a prendersi la vetta (in attesa di Lazio, stasera, e Inter, domani)
La classifica della Serie A 2026-2027Vai al contenuto
Cristante su De Bruyne play
Il ritorno di Cristante dal 1' è la mossa tattica studiata da Gasperini: sarà lui infatti ad andare in pressing su De Bruyne, al quale Allegri ha affidato ancora il ruolo di play (che il belga non ama, mentre Allegri pensa che potrebbe anche “allungare” la carriera al giocatore). Su Sky Sport 24 adesso i commenti e le analisi in studio
Quando torna Dybala?
Paulo Dybala va verso il recupero e dovrebbe tornare a disposizione di Gasperini per la sfida di martedì sera, 27 ottobre, all'Olimpico con il Cagliari. Buone notizie sono arrivate dagli esami diagnostici di ieri, giovedì 22 ottobre. Sul fronte societario, accordo in vista per il prolungamento del contratto di Emanuele Lulli, con scadenza 2031. L'annuncio nei prossimi giorni
Roma, Dybala verso il rientro col Cagliari. E Lulli prolungaVai al contenuto
Hojlund vs Malen e i momenti diversi
Napoli-Roma è anche una sfida che mette di fronte anche due attaccanti che stanno vivendo un inizio di stagione diverso: il danese del Napoli ha segnato 2 reti in campionato mentre l’olandese della Roma (24 gol in dieci mesi) questa stagione è già a quota 6 più altre 3 in Champions. Con gli inviati Francesco Modugno e Paolo Assogna, i numeri del confronto tra i due attaccanti
Le scelte di Gasperini: torna Cristante, Pisilli trequartista
Torna la difesa “titolare” con Mancini e Ndicka dal 1’ assieme a Hermoso. Rispetto alla partita con lo Slovan, poi, Wesley “trasloca” a destra (fuori Molina), mentre a sinistra c’è Rensch. In mezzo torna Cristante, che gioca con de Roon. In Champions si è fatto male Pellegrini, e con Dybala ancora out è Pisilli a salire sulla trequarti accanto a Soulé (fuori Mora). Malen ovviamente non si discute
- ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, De Roon, Rensch; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini
Le scelte di Allegri: De Bruyne ancora play
Due cambi rispetto alla gara di Champions contro il Bodo, entrambi in difesa: Badiashile prende il posto di Rrahmani (influenzato) al centro, mentre Olivera gioca a sinistra al posto di Spinazzola. Confermata la formazione dal centrocampo in su, con De Bruyne ancora play e Anguissa-McTominay ai fianchi. Ancora panchina per Lobotka. Tridente con Hojlund punta centrale, Politano a destra e Lang a sinistra. Confermato anche Meret in porta
- NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Badiashile, Marín, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri
Ma Allegri e Gasp si sono visti da poco… a Sky
Nel post partita dell'ultima serata di Champions, durante le interviste su Sky, Allegri e Gasperini si sono "incontrati" e salutati. "Arriviamo entrambe con un bel morale", ha detto Gasp; "Voi ne avevate meno bisogno di noi", ha ribattuto Allegri. Pronta la replica scherzosa dell'allenatore giallorosso: "Vabbè, adesso basta, non esageriamo"
"Convincente Napoli" contro "Eccellente Roma"
Napoli e Roma arrivano a sfidarsi nel big match dell'ottava giornata di campionato dopo i rispettivi successi in Champions: "convincente Napoli, eccellente Roma", così le ha definite Paolo Condò commentando a Sky la due-giorni di Champions con cui l'Italia si è risollevata dopo il poker di sconfitte del turno precedente
Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime otto partite casalinghe di Serie A contro la Roma (4 vittorie, 4 pareggi); non registrava una striscia interna senza sconfitta più lunga contro i giallorossi nel torneo dal periodo tra il 1971 e il 1982, quando arrivò a 11 gare (10 vittorie, 1 pareggio).
Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), solo l'Atalanta (otto) ha vinto più trasferte contro il Napoli in Serie A rispetto alla Roma (sette, a pari merito con Fiorentina, Juventus e Lazio) - nove successi partenopei e otto pareggi completano il quadro; tuttavia i giallorossi non vincono in casa del Napoli in campionato dal 3 marzo 2018 (4-2).
Il Napoli ha perso tre delle prime sette partite in questa Serie A (3 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte); l'ultima volta che aveva registrato almeno tre sconfitte nelle prime sette gare di campionato risaliva alla stagione 2009/10 (quattro in quel caso) -in quell'occasione Roberto Donadoni fu esonerato proprio dopo il settimo match e arrivò Walter Mazzarri.
Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite casalinghe di Serie A; i partenopei non registrano tre clean sheet consecutivi allo stadio Diego Armando Maradona in campionato da settembre-ottobre 2021.
La Roma ha conquistato 17 punti in questa Serie A (5 vittorie, 2 pareggi), registrando la sua miglior partenza dopo sette partite a partire dal 2014/15 (18 punti). In caso di vittoria contro il Napoli, i giallorossi raggiungerebbero quota 20 punti, il loro terzo miglior risultato di sempre dopo otto gare di Serie A, dietro solo ai 21 punti del 2000/01 e ai 24 del 2013/14.
La Roma ha mantenuto la porta inviolata in tutte le prime tre trasferte di questo campionato; nella loro storia in Serie A, i giallorossi sono riusciti a non subire gol nelle prime quattro gare esterne stagionali solamente nel 2017/18.
Con le reti di Santiago Castro e Emanuele Lulli, la Roma ha raggiunto quota quattro marcatori nati dal 2004 in avanti in questa Serie A; nessuna squadra ne conta di più, con il Como e il Monza che detengono lo stesso primato.
La Roma è l'avversaria contro cui Rasmus Højlund ha disputato più minuti (223) in Serie A senza segnare. Quella giallorossa, però, è l'unica formazione contro cui l'attaccante danese ha fornito più di un assist nel torneo (due).
Emanuele Lulli ha raggiunto le cinque gare da titolare in questa Serie A all'età di 19 anni e 61 giorni e potrebbe superarle a 19 anni e 68 giorni; tra gli esordienti nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), solo Marquinhos (18 anni e 181 giorni) ha superato tale soglia con la maglia della Roma a un'età inferiore nel massimo campionato.