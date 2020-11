1/24

Il terzo errore dal dischetto in stagione di Zlatan Ibrahimovic ha fatto parecchio discutere. Perché si tratta del secondo di fila, cosa mai accadutagli prima in carriera, ma anche perché la sua media - e la sua fama di infallibile, o quasi, dal dischetto - ne escono un po' danneggiate. Ecco in sintesi i suoi numeri dal dischetto in carriera:



Rigori tirati: 98

Segnati: 83

Sbagliati: 15

Percentuale realizzativa: 84,7%

Percentuale d’errore: 15,3%



Con il Milan

Rigori tirati: 24

Segnati: 19

Sbagliati: 5 (di cui ben 3 in questo avvio di stagione)