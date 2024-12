Dove vedere Lecce-Lazio

La partita Lecce-Lazio, valida per la 17^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 21 dicembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Andrea Marinozzi, commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Matteo Petrucci. Dalle ore 20 e dalle 22.40 appuntamento da non perdere con 'L'Originale'. In studio Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Nando Orsi.

I numeri di Lecce e Lazio

La Lazio ha battuto 18 volte il Lecce in Serie A (7N, 9P), cioè nel 53% degli incontri; tra le squadre affrontate almeno 30 volte nella competizione, i biancocelesti hanno una percentuale di successi superiore solo contro Cagliari (55%) e Livorno (61%). Il Lecce ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A contro la Lazio, solo contro il Cagliari i pugliesi sono arrivati a quattro successi interni di fila nella competizione, tra il 2000 e il 2008. Il Lecce ha vinto l’ultima partita di campionato (2-1 contro il Monza) e potrebbe ottenere due successi consecutivi per la prima volta da aprile scorso, contro Empoli e Sassuolo; inoltre i pugliesi hanno segnato in tutte le ultime cinque gare di Serie A, dopo che avevano trovato il gol in sole tre delle precedenti 14. Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite casalinghe di Serie A (2V, 2N) e non fa meglio da una serie di otto gare interne senza sconfitte tra gennaio e aprile 2012. La Lazio ha subito nove gol nelle ultime tre partite di Serie A, tante reti quante quelle concesse nelle precedenti 10 partite di campionato; inoltre i biancocelesti non hanno trovato il gol nell’ultima giornata e non rimangono a secco per due partite di fila da novembre 2023, contro Bologna e Roma. La Lazio non ha ancora pareggiato in trasferta in questo campionato (4V, 4P) ed è dalla stagione 2015/16 che non rimane senza nemmeno un segno “X” nelle prime nove gare esterne stagionali.