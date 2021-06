2/16 ©Getty

MORATA VS LUKAKU E... - Tante sfide nelle sfida quel giorno. Nona giornata della stagione 2018-19. Mou verrà esonerato a dicembre lasciando la panchina a Solskjaer. Sarri vincerà l'Europa League. In attacco lo scontro è Morata-Lukaku. Ma ci sono anche Kanté contro Pogba, Zappacosta contro Darmian (entrambi in panchina). Per Mou giocano Smalling (come sarà nella Roma) e Sanchez. La partita è bellissima.

SARRI QUARTO PER MEDIA PUNTI ALL TIME IN SERIE A