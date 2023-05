Una lunga diretta per celebrare lo scudetto del Napoli: dalla Terrazza Sky in Piazza del Plebiscito con immagini esclusive dalla città, talent, ospiti, oltre ai collegamenti dallo stadio di Udine. E una versione speciale di "Abbracciame", singolo Disco d'oro nel 2020 del cantautore partenopeo Andrea Sannino per la clip celebrativa NAPOLI, LO SPECIALE SUDETTO Condividi

Sky Sport al centro della grande festa per il terzo scudetto del Napoli. Piazza del Plebiscito, cuore pulsante della città e primo palcoscenico di una giornata indimenticabile: proprio qui c'è la Terrazza Sky, lo studio principale di Sky Sport 24 in questa giornata storica. Una sorta di “Diretta Napoli” per vivere la festa, coinvolgendo tutta la programmazione di Sky, con anche Sky Calcio- L'Originale, live su Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.

In Piazza del Plebiscito con Roberta Noè, Paolo Condò e Gianluca Di Marzio , coordinati da Ernesto Mugione, si alterneranno giornalisti, talent e tanti ospiti per raccontare ogni attimo della serata che ha regalato a Napoli il terzo titolo, grazie anche a immagini esclusive dalla celebre piazza e dagli altri quartieri della città. Gli inviati di Sky Sport, Massimo Ugolini e Francesco Cosatti ad Udine per raccogliere le voci dei protagonisti e dei tifosi. La “Diretta Napoli” di Sky Sport proseguirà poi con una puntata speciale de “L’Originale” con Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Walter Zenga. In collegamento da Napoli ci saranno Paolo Condò, Gianluca Di Marzio e Francesco Modugno, live dal centro città e dallo stadio Maradona.

Non mancherà lo sguardo d’autore di Giorgio Porrà che dedicherà al trionfo del Napoli e ai suoi protagonisti una puntata speciale de L’Uomo della Domenica “Napoli Capitale – Ricomincio da tre”, ricca di suggestioni inedite, capaci come sempre di regalare emozioni profonde. In onda da questa sera a mezzanotte su Sky Sport Calcio e disponibile on demand.

Dolcissima e speciale anche la colonna sonora della felicità di Napoli: una versione dedicata di “Abbracciame”, lo straordinario successo dell’artista napoletano Andrea Sannino (62 milioni di views su Youtube, 16 milioni di streaming su Spotify per una hit ormai mondiale) che accompagna con la sua musica e le sue parole le emozioni in una clip esclusiva disponibile anche on demand, sul sito, e sui social network di Sky Sport. Da pochi giorni è uscito l’ultimo album di Sannino, “Mosaico”, un progetto discografico diviso in due parti: la prima, uscita ad aprile, e la seconda prevista per novembre, per un totale di 20 brani inediti. “La canzone Abbracciame, che ho scritto insieme a Mauro Spenillo, ha avuto in questi anni tante collocazioni regalando sempre emozioni. È nata come canzone d’amore- le parole di Sannino- poi è divenuta il simbolo della resilienza durante la pandemia del Covid. Ora, grazie a Sky, diventa un grande abbraccio di Napoli alla sua squadra. Ed io, da tifosissimo, sono onorato di rappresentare questo inno. Abbracciame è amore universale".