L'Atalanta riparte dopo l'eliminazione in Champions, travolge l'Empoli e si rilancia nella corsa scudetto. Cinque le reti al Castellani, goleada che arricchisce il bottino di Gian Piero Gasperini tra gli allenatori che hanno visto le proprie squadre segnare più gol nella storia della Serie A. Gasp è sul podio e si avvicina al record. Presenti in top 20 altri due colleghi impegnati in questo campionato (dati Transfermarkt)

GLI HIGHLIGHTS DI EMPOLI-ATALANTA 0-5