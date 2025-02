Il regolamento della Supercoppa è chiaro: "se la vincitrice e/o la seconda classificata in campionato (come potrebbe essere l'Inter) corrispondono a una o entrambe le finaliste di Coppa Italia (può esserlo solo l'Inter, se vincesse la semifinale col Milan) in Supercoppa subentrerebbero la terza ed eventualmente la quarta classificata della Serie A".

Ecco allora che, in questo scenario, anche il terzo posto avrebbe un senso in ottica Supercoppa. Decisamente più improbabile, invece, la qualificazione della quarta forza del campionato, vista l'ampia distanza dalle prime posizioni delle altre semifinaliste di coppa Milan, Empoli e Bologna. Detto questo, al momento, sarebbe quindi l'Atalanta a sperare nel pass qualificazione, con possibilità, ovviamente, anche per Juve (a -5 dal terzo posto), Lazio (-7) e per tutte le altre a seguire.

Questo lo schema di selezione, in ordine: