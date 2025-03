Introduzione

Dopo la sosta si torna per lo sprint finale di campionato. Come sempre gli impegni delle varie nazionali c'è sempre da fare un doppio punto della situazione: ci sono gli inisponibili di lungo periodo che avevano messo nel mirino la settimana di stop del campionato per tornare ad essere abili e arruolabili e chi invece rappresenta una nwe entry in infermeria per problemi accusati nei match internazionali.



Qualche giorno fa c'è stata la prima notizia "pesante" con Paulo Dybala che è volato a Londra per per sottoporsi all'intervento chirurgico al tendine della gamba sinistra lesionato nel corso dell'ultima gara casalinga contro il Cagliari. Per l'argentino la stagione attuale è finita anzitempo. Stessa sorte per Alberto Dossena del Como: lesione del legamento crociato anteriore destro e arrivederci alla prossima stagione. In casa Atalanta fari puntati su Mateo Retegui che ha saltato il doppio impegno con la Germania. Lo staff medico atalantino spera di recuperarlo già per questo weekend. Tra gli assenti certi ci sono come sempre gli squalificati di giornata. Como senza Nico Paz, Milan con Musah fermato per un turno. Ecco la situazione squadra per squadra tra indisponibili, recuperabili e squalificati in vista della 30^ giornata di Serie A