Con il gol che ha sbloccato la partita contro la Salernitana, Marcus Thuram raggiunge quota 10 in Serie A: nell’era dei tre punti non sono in tanti i bomber in doppia cifra al primo anno nel nuovo campionato con la maglia dell’Inter e l’ultimo era proprio Lukaku…

